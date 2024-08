Casa in eredità: i rischi sono tanti e prima di accettare devi fare queste verifiche

Quando si eredità un’abitazione ci sono diversi dettagli e potenziali rischi che occorre tenere in considerazione: la lista completa.

Seppur in un periodo di profondo dolore e tristezza legati al lutto, l’eredità può rappresentare per molti un aiuto economico prezioso per far fronte a problematiche economiche o, ancor peggio, a debiti che non si sarebbe altrimenti in grado di sanare.

Ciò nonostante il processo legato all’eredità deve essere analizzato con le dovute attenzioni per non rischiare di trovarsi nel bel mezzo di una situazione potenzialmente problematica sotto il profilo economico. Oltre alla liquidità infatti si possono ereditare anche i beni immobili ma non sempre essi sono in regola. Scopriamo dunque quali rischi è importante conoscere e come comportarsi di conseguenza.

I rischi legati all’eredità, quando bisogna stare attenti

Se da un lato non è sempre possibile escludere che il parente stretto venuto a mancare fosse esente da debiti, dall’altro occorre anche sapere come comportarsi, nel caso degli immobili da ereditare, qualora su di essi pendano irregolarità di vario tipo.

Per fare un esempio potrebbe capitare di ricevere in eredità un immobile abusivo e di doversi attivare per sanare le irregolarità. Del resto l’abusivismo edilizio è una problematica che riguarda l’intera nazione e non va sottovalutata nell’ambito della procedure legate al passaggio dei beni da un parente defunto ad un familiare.

L’abitazione ricevuta in eredità potrebbe, ad esempio, essere stata costruita senza i necessari permessi oppure con caratteristiche ritenute non conformi alla normativa vigente e alle leggi urbanistiche comunali o regionali. Questi immobili non possono essere donati o venduti ma cosa accade in caso di eredità?

Ebbene non vi sono specifiche regole a tal proposito quindi un erede potrebbe ricevere una casa abusiva diventandone il proprietario ma le irregolarità si trasmetteranno a lui, a meno che non si prenda la decisione di rinunciare all’eredità. Nella maggior parte dei casi gli eredi non saranno in ogni caso perseguibili penalmente dalla legge in quanto la responsabilità dell’abuso edilizio è, solitamente, di chi ha commissionato l’immobile non a norma.

Ma il rischio di ricevere un ordine di demolizione atto a ripristinare lo stato dei luoghi ed il tutto a sue spese è una possibilità che deve essere tenuta in considerazione. Vi sono, in ogni caso, possibilità diverse per sanare un immobile abusivo con procedure legate al tipo di abuso e al fatto che sia sanabile o meno.