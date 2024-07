Cartelle esattoriali, proroga scadenza 31 luglio: la nuova data limite

I contribuenti italiani sono in attesa di capire se la tanto chiacchierata proroga della scadenza verrà finalmente attuata.

Le cartelle esattoriali sono uno strumento fondamentale per il recupero delle imposte non versate dai contribuenti. Ogni anno, migliaia di italiani si trovano a fare i conti con queste comunicazioni ufficiali che richiedono il pagamento di tasse, multe e contributi non corrisposti. La gestione di queste cartelle può rappresentare un vero e proprio incubo per molte famiglie e imprese, generando ansia e preoccupazione.

La preoccupazione principale è legata alle scadenze imminenti e alle conseguenze di eventuali ritardi nei pagamenti. La legge prevede sanzioni e interessi di mora per chi non rispetta i termini stabiliti, aggravando ulteriormente la situazione finanziaria dei contribuenti in difficoltà. Nei casi più gravi, poi, le cartelle esattoriali possono comportare il pignoramento di beni e conti correnti, rendendo ancora più critica la posizione di chi si trova già in condizioni economiche precarie.

Negli ultimi giorni, però, si è parlato molto di alcune novità che potrebbero far tirare un sospiro di sollievo a molti contribuenti. Si parla infatti di una possibile proroga della scadenza per il pagamento della quinta rata della Rottamazione Quater delle cartelle esattoriali, inizialmente fissata per il 31 luglio. Anche se nulla è ancora certo, queste indiscrezioni potrebbero rappresentare una boccata d’ossigeno per molte persone.

Possibile proroga della scadenza: la notizia che fa sperare gli italiani

Il governo sta valutando la possibilità di prorogare al 15 settembre la scadenza per il pagamento della quinta rata della Rottamazione Quater. Attualmente, la scadenza è fissata per il 31 luglio, ma si stanno facendo pressioni per concedere un ulteriore mese ai contribuenti. Questo provvedimento potrebbe essere decisivo per chi ha difficoltà a rispettare le tempistiche previste.

La Rottamazione Quater prevede che i contribuenti possano estinguere i loro debiti versando solo il capitale e le spese di procedura, senza dover pagare interessi, sanzioni e more. Questo piano di pagamento agevolato è stato introdotto con la legge del 23 febbraio 2024, offrendo la possibilità di regolarizzare la propria posizione in un massimo di 18 rate.

Finora, il gettito recuperato grazie a questa misura è stato inferiore alle aspettative iniziali. Molti contribuenti hanno interrotto i pagamenti, lasciando un vuoto di circa 100 milioni di euro rispetto ai 300 milioni previsti. Questo ha spinto il governo a considerare la proroga come un mezzo per dare una seconda chance a chi non è riuscito a rispettare le scadenze precedenti.

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, i contribuenti possono utilizzare vari canali, tra cui il servizio Paga online, i canali telematici delle banche, Poste Italiane e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) tramite pagoPA. È anche possibile pagare utilizzando i moduli di pagamento allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” presso banche, Poste e tabaccai, oppure presso gli sportelli del Fisco su appuntamento.