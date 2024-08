Carta Dedicata a te, svolta improvvisa: arriva una splendida notizia per gli italiani

Arriva la svolta improvvisa per la Carta Dedicata a te, una buona notizia per gli italiani: potrà essere usata molto più di prima.

La Carta Dedicata a te è la nuova social card pensata per aiutare le milioni di famiglie italiane in difficoltà economica. Dall’abolizione del Reddito di Cittadinanza il Governo è alla ricerca di nuove misure assistenziali per gli italiani che vivono in condizione di indigenza economica e tra le tante manovre figura anche la nuova social card.

Si tratta di una carta fisica prepagata, non dissimile a quella del vecchio RdC, sulla quale verranno ricaricati 500 euro da destinarsi all’acquisto di generi alimentari. Questa non è una novità assoluta, anche lo scorso anno la misura è stata attuata per 1,3 milioni di famiglie. E nel 2024 le stesse famiglie potranno beneficiare della social card a partire da settembre.

Per riceverla non è necessario presentare alcuna richiesta: l’INPS e i Comuni si sono già attivati per l’individuazione dei nuclei familiari con i requisiti reddituali idonei alla ricezione della carta; nel frattempo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già siglato, l’1 agosto, un accordo con le principali associazioni per ampliare gli sconti offerti dalla carta.

Carta dedicata a te anche per i carburanti: la svolta per gli italiani

Tra questi ce n’è uno che molti italiani aspettavano ma che probabilmente non si aspettavano e potrebbe rappresentare una svolta per le famiglie. La novità è stata confermata dal sottosegretario del Ministero Massimo Bitonci: i 500 euro della Carta Dedicata a te potranno essere spesi anche in carburanti.

Grazie all’accordo preso tra il MIMIT e le aziende del settore sarà possibile ottenere uno sconto sull’acquisto di carburante o un buono spendibile entro il 28 febbraio 2025 dalla sua ricezione. Ovviamente queste agevolazioni saranno disponibili soltanto presso le stazioni di servizio gestite dalle aziende che hanno aderito all’iniziativa.

Ricordiamo inoltre che la social card viene elargita a tutti i nuclei familiari che non superano un reddito ISEE di 15.000 euro annui secondo una graduatoria di priorità stilata dal Comune. Per essere valida la carta dovrà essere attivata entro il 16 dicembre attraverso un qualsiasi acquisto (tra quelli consentiti) e il saldo potrà essere speso entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Oltre questa data il saldo non sarà più accessibile o spendibile. Si tratta comunque di un’agevolazione non indifferente, soprattutto adesso che sarà possibile usufruirne anche per i costi relativi al carburante di auto e moto, in modo da aiutare le famiglie ancora di più.