Carta Dedicata a Te, l’Inps finalmente si sbottona: ecco la data in cui inizieranno i pagamenti dell’attesissimo bonus

L’INPS ha divulgato il messaggio che tutti aspettavano e che riguarda l’arrivo della ricarica sulla Carta Dedicata a Te, ecco le novità.

Il Decreto Agricoltura è stato approvato e in esso si trovano le disposizioni normative anche per la social card Dedicata a Te, ideata dal Governo per aiutare le famiglie in difficoltà economiche. La card è riservata ai nuclei familiari che rispondono a determinati requisiti e che non godono di altri sussidi o benefit. A breve arriveranno i 500 euro di ricarica, con cui le famiglie potranno fare la spesa e anche il pieno di carburante.

Fino ad oggi però le notizie erano state sommarie e non precise, e c’è chi aveva sospettato in una mossa elettorale; invece all’annuncio del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono seguiti i fatti e adesso alcune fortunate famiglie riceveranno la social card e/o la ricarica. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Carta Dedicata a Te, arrivano i soldi – e una bella novità

L’iter burocratico previsto per l’erogazione e ricarica della social card è terminato e adesso almeno 1,3 milioni di famiglie potranno beneficiare di 500 euro per fare la spesa e acquistare beni di prima necessità. A spiegare i dettagli ci ha pensato INPS, in una nota rilasciata sul sito istituzionale. Il contributo economico verrà erogato nelle apposite carte ricaricabili fornite da Poste Italiane e i nuclei familiari individuati non dovranno fare alcuna richiesta.

Sarà infatti l’Istituto di Previdenza a comunicare ai Comuni, entro luglio, i nominativi di chi ha diritto alla social card e/o alla ricarica. Poi le Amministrazioni Comunali invieranno una lettera con le istruzioni per ritirare la card e attivarla, mentre chi invece ne è già in possesso dovrà solamente attendere la ricarica di 500 euro.

L’importo arriverà a settembre per tutti, ovvero un numero massimo di 1,3 milioni di famiglie. INPS precisa però altri dettagli utili per i beneficiari del sussidio, infatti ricorda nel messaggio che il primo acquisto fatto con la social card dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2024, pena la decadenza della stessa. Il credito totale, quindi i 500 euro, dovranno essere spesi entro e non oltre il 28 febbraio 2025.

Come sappiamo, con la Carta Dedicata a Te si possono acquistare beni alimentari di prima necessità e sono vietati gli alcolici ma anche i farmaci da banco. Si può invece fare rifornimento di carburante. La cifra è stata pensata dal Governo per alleviare le sofferenze economiche innescate dall’inflazione e almeno alcune famiglie potranno tirare un sospiro di sollievo.