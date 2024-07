Carta Dedicata a Te, la lista completa dei supermercati convenzionati: solo qui puoi usarla

Il governo italiano ha rinnovato l’importante misura di assistenza per le famiglie con una specifica situazione economica.

In un periodo di grandi difficoltà economiche, molte famiglie italiane si trovano a dover affrontare sfide quotidiane per far quadrare i conti. Il costo della vita è in costante aumento, mentre i salari rimangono spesso invariati, mettendo a dura prova la capacità di coprire tutte le spese mensili. Tra affitti, bollette, spese per l’istruzione e per il cibo, il bilancio familiare può diventare un vero e proprio campo minato.

Per rispondere a queste esigenze, il governo ha attivato diverse iniziative di sostegno economico. Tra queste, una delle più significative è la Carta Dedicata a Te, un aiuto concreto per le famiglie con redditi più bassi. Questo strumento offre un supporto mirato per l’acquisto di beni di prima necessità, alleggerendo il peso delle spese quotidiane.

La Carta Dedicata a Te è destinata alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro e fornisce un credito di 500 euro da utilizzare principalmente per generi alimentari. Esistono quindi restrizioni significative sull’utilizzo di questa carta, che non può essere impiegata per l’acquisto di tabacco, alcol e farmaci, ma può essere utilizzata per carburante e abbonamenti ai trasporti. Soprattutto, può essere usata solo nei supermercati convenzionati.

Carta Dedicata a Te 2024: come e dove usarla

Per ottenere la Carta Dedicata a Te, non è necessario presentare una domanda formale. L’accesso al beneficio è automatico per coloro che rispettano determinati criteri: essere iscritti all’Anagrafe della Popolazione Residente, presentare un ISEE valido con un reddito pari o inferiore a 15.000 euro annui ed essere parte di un nucleo familiare composto da almeno tre persone.

Saranno quindi i Comuni a contattare direttamente le famiglie che necessitano di questo sostegno economico. La verifica della disponibilità della carta può comunque essere effettuata presso gli sportelli ATM postali utilizzando il PIN fornito. Nonostante il rispetto dei criteri, l’assegnazione della carta non è garantita per tutti, poiché il numero delle carte è limitato.

L’INPS crea una graduatoria basata sull’ISEE, dando priorità ai nuclei familiari con reddito più basso. La Carta Dedicata a Te è accettata in molti supermercati in tutta Italia. Alcune delle catene più note dove è possibile utilizzarla includono:

Crai

Famila

Despar

Carrefour

Decò

Lidl

Oasi

Pam

Tigre

Unes

La Carta Dedicata a Te sarà disponibile a partire dal 1° settembre 2024. L’INPS invia gli elenchi dei beneficiari ai Comuni con due mesi di anticipo, che hanno a disposizione 20 giorni per confermarli. Successivamente, l’INPS ufficializza le liste e le trasmette a Poste Italiane per l’erogazione delle carte. Secondo quanto stabilito nel decreto attuativo, la carta deve essere ritirata entro il 16 dicembre 2024. La somma accreditata deve invece essere utilizzata entro il 28 febbraio 2025.