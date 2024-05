Caratteri troppo piccoli, non riuscite a leggerli sullo schermo? Finalmente la soluzione più efficace

Non riuscite a leggere i caratteri sullo schermo perché troppo piccoli? Ora il problema potrà essere risolto: tutto sulla soluzione efficace.

Leggere documenti sullo smartphone oppure sul PC è un aspetto comunissimo, ma spesso può far emergere una problematica in particolare: la mancata lettura a seguito di caratteri troppo piccoli, soprattutto per quanto riguarda chi lavora al telefono.

Questa piccola ma fastidiosa problematica sembra poter essere messa da parte con la versione 15 di Android. Gli smartphone che lavorano su questa versione faranno un importante passo avanti sul piano dell’accessibilità.

Il nuovo sistema realizzato da Google avrà al suo interno una funzione che permette di ingrandire lo schermo in modo molto più semplice rispetto al passato. Scopriamo insieme come poter leggere facilmente qualsiasi tipo di testo sullo smartphone.

Caratteri troppo piccoli? Cambia tutto con Android 15: la novità

I tecnici dell’azienda americana sono sempre al lavoro per offrire agli utenti delle funzionalità nuove e che cambiano l’esperienza d’uso. In questo contesto rientra la funzione in grado di ingrandire lo schermo, attualmente in fase di sviluppo in Android 15. Questa permette agli utenti di toccare lo schermo due volte con due dita per ingrandire il testo che si sta leggendo.

Come riportato dal portale Android Authority, questa scorciatoia non è visibile ancora nell’ultima versione di Android 15 Beta 1.2, ma è stata attivata in maniera manuale da Mishaal Rahman.

La funzione è presente nel menu Avanzate dopo aver cliccato sulla voce “Scorciatoia per l’ingrandimento“. A seguire viene mostrata l’opzione “Tocca 3 volte lo schermo“. Da sottolineare che Google non avverte il fatto che potrebbe rallentare lo schermo come il gesto di toccare tre volte il display.

Al momento si segnala ancora un piccolo ritardo nei tocchi, ma tale risposta potrebbe derivare da due motivazioni: la funzione non è ancora stata ottimizzata oppure Google non ha ancora aggiornato la scheda di riferimento per attivarla.

Dunque il colosso americano è al lavoro su una funzione che aiuterà molto gli utenti che lavorano dal proprio dispositivo. Come evidenziato in precedenza, questa modalità è attualmente in fase di sviluppo e non si conosce ancora la data di rilascio, ma ad ogni modo dovrebbe arrivare nel breve periodo così da consentire agli utenti di poter subito utilizzare una funzione in grado di far leggere velocemente ogni tipo di carattere.