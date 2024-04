Caos tra gli utenti, funzione rimossa a tappeto da tutti gli smartphone: come ripristinarla

C’è una funzione che è stata rimossa a tappeto da tutti gli smartphone, è caos tra gli utenti. Come fare per ripristinarla.

Negli ultimi anni, tutte le big tech si sono concentrate in maniera particolare su quelle che sono le funzioni da mettere a disposizione degli utenti in possesso di smartphone di ultima generazione. Con alcune chicche che hanno stravolto completamente l’utilizzo dei telefoni da parte dei consumatori e altre che invece hanno potuto arricchire dei servizi già parecchio apprezzati.

Non mancano però le pessime notizie di tanto in tanto, con rimozioni improvvise che fanno storcere il naso e spesso obbligano a delle contromisure per sopperire al problema. Di recente, è emerso in particolare un problema legato ad una funzione che è stata rimossa a tappeto da moltissimi smartphone. Ecco di che cosa si tratta e come fare per ripristinarla subito, così non dovrete più vedervela con alcun tipo di problema.

Funzione rimossa dagli smartphone: ecco come ripristinarla

Si tratta di un problema che sta interessando un numero sempre maggiore di utenti in possesso di uno smartphone. E che potreste aver notato anche voi. C’è una funzione che è stata rimossa a tappeto senza troppe spiegazioni, forse per via di un bug o di un problema non ancora risolto. Se volete ripristinarla subito, vi basta seguire questi veloci passaggi.

Stiamo parlando dell’impronta digitale che non viene visualizzata. Per poter risolvere subito il problema, la prima cosa che potreste pensare di fare da Android è aggiornare il vostro telefono all’ultima versione del sistema operativo. Andando in Impostazioni, informazioni sul dispositivo e poi fare un check nella sezione in alto. Se ci sono aggiornamenti disponibili, scaricateli ed installateli.

In alternativa, potete ripristinare le impostazioni del vostro dispositivo. Sempre aprendo l’app principale e poi scorrendo fino ad Impostazioni di sistema. Qui dovrete scorrere verso il basso fino a trovare Esegui back up e ripristino. Cliccateci sopra e infine scegliete Ripristina il telefono, cliccando su Ripristina tutte le impostazioni per risolvere.

Concludete riavviando il telefono e se tutto andrà come da programma, ecco che al riavvio troverete nuovamente l’impronta digitale visualizzabile nelle impostazioni. Una delle funzioni in assoluto più apprezzate ed utilizzate ma che per un motivo ancora non noto è sparita completamente da tutti i telefoni e potrebbe portare a problemi non da poco. Soprattutto per coloro che non hanno idea di come si possa rimediare.