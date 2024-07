Cambiare la frequenza di aggiornamento del monitor: fai così su Windows 11

In un mondo sempre più orientato verso l’efficienza e la personalizzazione dell’esperienza digitale, la capacità di ottimizzare le impostazioni del proprio dispositivo è diventata essenziale.

Tra queste, una delle modifiche più significative che gli utenti possono apportare per migliorare sia le prestazioni che la qualità visiva del loro computer riguarda la frequenza di aggiornamento del monitor. Questo articolo esplora come gli utenti di Windows 11 possono facilmente cambiare questa impostazione, migliorando così l’esperienza complessiva d’uso.

La frequenza di aggiornamento, misurata in Hertz (Hz), indica il numero di volte al secondo in cui l’immagine sullo schermo viene rinfrescata. Un valore più alto significa un’immagine più fluida e meno affaticamento per gli occhi, particolarmente importante durante lunghe sessioni davanti al monitor o mentre si fruiscono contenuti dinamici come video e giochi. Per i professionisti della grafica e i videogiocatori, adattare questa impostazione può fare la differenza tra un’esperienza mediocre e una straordinariamente coinvolgente.

Prima di procedere con qualsiasi modifica, è fondamentale conoscere la frequenza di aggiornamento corrente del proprio monitor. Su Windows 11, questo può essere fatto accedendo alle Impostazioni del sistema. Nella sezione Sistema, cliccando su Schermo e poi su Impostazioni schermo avanzate si trova l’opzione che mostra la frequenza attuale. È importante notare che non tutti i monitor supportano tutte le frequenze; pertanto, conoscere le specifiche tecniche del proprio dispositivo è cruciale.

Cambiare la Frequenza di Aggiornamento

Una volta verificate le specifiche tecniche del monitor e assicuratisi che supporti una frequenza desiderata maggiore (o diversa), il processo per cambiare questa impostazione su Windows 11 è semplice:

Aprire le Impostazioni dal menu Start. Selezionare Sistema > Schermo > Impostazioni schermo avanzate. Qui sotto “Scegli una frequenza di aggiornamento”, si troverà un menu a tendina con tutte le frequenze supportate dal dispositivo. Selezionando quella desiderata e confermando, si applicherà immediatamente il nuovo valore.

È consigliabile testare diverse impostazioni per trovare quella che meglio si adatta alle proprie esigenze visive ed ergonomiche.

Modificare la frequenza di aggiornamento può avere un impatto significativo sull’esperienza d’uso complessiva offerta da Windows 11. Tuttavia, è importante ricordarsi che aumentarla può anche comportare un maggiore consumo energetico e sollecitazione hardware; quindi va bilanciato bene questo aspetto in base all’utilizzo previsto.

Adeguando correttamente questa impostazione in base alle proprie necessità ed al tipo d’uso prevalente (lavorativo, ludico o multimediale), ogni utente ha l’opportunità non solo di ottimizzare le prestazioni visuali offerte dal proprio sistema operativo ma anche migliorarne sensibilmente l’ergonomia d’utilizzo quotidiano.