Call of Duty Black Ops 6, scoperto un segreto assurdo sul videogioco: l’indizio è nascosto nel trailer

Il nuovo trailer di Call of Duty Black Ops 6 nasconderebbe un dettaglio che uno youtuber ha deciso di passare al microscopio: le novità.

Ogni volta che un nuovo trailer di un capitolo di Call of Duty viene diffuso parte la caccia ai dettagli che Activision si diverte a spargere. E il publisher ne è più che consapevole.

Il gioco della caccia all’informazione nascosta fa parte un po’ della strategia generale di marketing di questi titoli. Anche il nuovo Black Ops 6 è stato sottoposto allo stesso trattamento di analisi, fotogramma dopo fotogramma. Oltre a quello che si vede, una serie di personaggi realmente esistiti che parlano della Guerra del Golfo c’è però dell’altro.

Uno youtuber ha fatto un riassunto di tutto ciò che c’è, compresa forse una delle mappe. Sul suo canale MrRoflWaffles ha da poco pubblicato un video con tutte quelle che sono le scoperte. Per esempio, nel trailer, guardato con attenzione, appare per una frazione di secondo una lunga serie di numeri scritti però in un modo molto specifico.

Cosa c’è dentro il trailer di Call of Duty Black Ops 6?

Si tratta di coordinate geografiche. Lo youtuber le ha inserite su Google Maps ed è saltato fuori che non è un posto in mezzo all’oceano poco plausibile. Le coordinate rimandano infatti al famoso palazzo di Saddam Hussein. Probabile quindi che nei dintorni del palazzo o all’interno di questa costruzione ci sia modo di muoversi nel gioco.

Altri dettagli riguardano però qualcosa che lega il trailer a quella che è la Key Art tradizionale del gioco. Facendo uno zoom sulla pistola del soldato di Black Ops 1 si legge Sally, con un numero scritto a cifre romane. Si tratta questo di un rimando preciso alla presenza degli zombie.

Nel trailer si nota, in un angolo, la stessa scritta. Altra scritta è quella che si trova nella Key Art di Black Ops 6 in cui sulla pistola è scritto Sally VII. Il ragionamento di MrRoflWaffles prosegue un easter egg dietro l’altro per circa 20 minuti fino a giungere alla conclusione che tutto rimanda a quella che potrebbe essere l’ispirazione della prima mappa zombie del nuovo Call of Duty Black Ops 6: Tranzit. La famosa mappa di Black Ops 2.

Il video, il trailer pubblicato da Activision, è in effetti zeppo di immagini che in una sorta di esercizio subliminale appaiono e scompaiono nel giro di una frazione di secondo. Alcuni sono più facilmente leggibili di altri e sono più visibili per i fan che seguono la serie da più tempo. Quello che è il punto a cui tutta la teoria dello youtuber arriva è però che ci sarà una mappa che dovrebbe chiamarsi Liberty Falls e che dovrebbe essere la mappa dedicata agli zombie nel prossimo Black Ops 6.