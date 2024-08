Busta paga, “incognita” Ferragosto per molti lavoratori: tutti dovrebbero sapere cosa spetta di diritto

Come viene pagato il Ferragosto in busta paga? Tanti lavoratori sono all’oscuro dei propri diritti, facciamo chiarezza su cosa sapere.

A Ferragosto c’è chi dovrà lavorare. I cosiddetti giorni festivi non lo sono per tutti. Molti lavoratori svolgono mansioni che richiedono la loro presenza sul posto di lavoro anche quando tutti gli altri sono a casa a festeggiare.

Il Ferragosto è l’occasione giusta per godersi una giornata al mare, tra gavettoni e tuffi oppure per fare un barbecue con gli amici o una rilassante passeggiata in montagna. Tante le opzioni per chi ha le ferie oppure non deve lavorare essendo un giorno festivo. Eppure tanti altri italiani saranno come ogni giorno a lavoro per garantire la continuità di servizi pubblici o di attività essenziali.

Lavorare quando è festa significa, o dovrebbe significare, ottenere una maggiorazione sullo stipendio. L’entità sarà definita dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro. Non è possibile indicare con esattezza, dunque, la somma in più che si riceverà in busta paga se non distinguendo i vari CCNL.

Come cambierà la busta paga per chi lavora a Ferragosto

La compensazione economica per chi lavora a Ferragosto varia in base al CCNL. Scopriamo le maggiorazioni previste per i principali Contratti iniziando dal CCNL Commercio. Le ore lavorate durante la festività saranno maggiorate del 30% rispetto la tradizionale retribuzione oraria. In più il dipendente ha diritto ad un riposo compensativo. Per il CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, invece, la maggiorazione può arrivare fino al 100% più il riposo compensativo.

Un altro CCNL che prevede che i lavoratori svolgano attività a Ferragosto è quello dei Metalmeccanici. In questo caso la retribuzione sarà maggiorata del 50% o del 10% se associata al riposo compensativo. I dipendenti con Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro Sanità riceveranno una maggiorazione variabile in base al ruolo ricoperto e alle specifiche contrattuali. In più avranno il riposo compensativo.

Infine, le Forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Militari, Polizia penitenziaria, Guardia di Finanza) ricevono una retribuzione che può variare tra il 30 e il 50% a seconda del corpo di appartenenza e delle normative interne. Anche per loro si prevede il giorno di riposo compensativo.

Arriviamo ora alla questione contraria, chi non lavora a Ferragosto riceverà una decurtazione sulla retribuzione? Non sono previsti tagli per nessuno dei CCNL citati a meno che il Ferragosto non cada di sabato o domenica. In questo caso il trattamento economico potrebbe variare in base al CCNL.