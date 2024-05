Buono fruttifero postale, con questo guadagni 60€ all’anno per ogni 1000€ depositati

Buono fruttifero postali, uno dei prodotti di risparmio più amati dagli italiani. Qual è la proposta di Posta italiane.

Gli italiani hanno finora prestato molta attenzione al risparmio del loro capitale, dimostrando un spiccata capacità di investire nel medio e lungo periodo. Forse oggi le difficoltà economiche stanno erodendo le possibilità di risparmio, ma la predisposizione delle famiglie resta invariata. Non è un caso che alcuni degli strumenti preferiti dalle famiglie per difendere le proprie risorse economiche siano quelli proposti da Poste italiane.

Poste italiane è una controllata dello Stato attraverso il Ministero delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti, rappresentando una consolidata realtà del panorama finanziario e del credito nel paese. Tra i vari servizi quelli connessi al risparmio e agli investimenti hanno un vasto seguito, in particolare i buoni fruttiferi.

Buono fruttifero postale, una delle offerte di Poste italiane

I Buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di grande successo tra i risparmiatori. Ve ne sono di varie tipologia e caratteristiche. Vediamo ora il Buono dedicato a minori, un ottimo sistema per seguire la crescita di bambini e ragazzi fino alla maggiore età. Questa caratteristica è garantita dall’incremento degli interessi fino al compimento dei 18esimo anno di età del minore per il quale si è acquistato il buono.

La sottoscrizione di questo buono è possibile fino all’età di 16 anni e mezzo del minore, con interessi che maturano fino alla maggiore età. Il rendimento annuo lordo è fino al 6 per cento raggiunto a 17 anni e fino ai 18. Può essere considerato un ottimo regalo per contribuire allo studio, alle attività sportive, al semplice risparmio e investimento a favore del minore. Il rendimento fisso crescente fa sì che la somma usata cresca in maniera certa e prevedibile.

Da ricordare che i Buoni ostali godono di una tassazione agevolata al 12,50 per cento e sono esenti da imposta di successione. Non hanno costi di emissione, sottoscrizione e rimborso, ad eccezione degli oneri fiscali. La sottoscrizione dei Buoni dedicati ai minori può avvenire in ogni ufficio postale oppure online via web sul sito o mediante applicazione. In questo caso è necessario abilitare in precedenza il Libretto Minori.

Infatti da ricordare che i Buoni sono emessi in forma dematerializzata e sono collegati al Libretto del minore. Di possono sottoscrivere i buoni per cifre pari a 50 euro e multipli, in contanti o con assegni, bancari, circolari, vaglia cambiari, eccetera. Quindi una forma molto interessante per chiunque voglia fare un regalo a un minore, per crescere e realizzare i suoi obiettivi