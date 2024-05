Buono fruttifero postale, arriva questo con rendimento folle: ci guadagni oltre il 10%

Con rendimenti elevati e una struttura di investimento sicura, questa nuova offerta di Poste Italiane è allettante per molti risparmiatori.

Oggigiorno i risparmiatori italiani si trovano a navigare in acque turbolente, sempre alla ricerca di opportunità d’investimento sicure e redditizie. L’instabilità dei mercati finanziari e la variazione dei tassi di interesse internazionali hanno spinto molti a riconsiderare le proprie strategie di investimento.

In questo panorama finanziario in continua evoluzione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha introdotto il nuovo Btp Valore, mentre numerose banche hanno lanciato offerte allettanti per i conti deposito, promettendo rendimenti che arrivano fino al 6%.

Nel frattempo, Poste Italiane non rimane a guardare e risponde con iniziative proprie che si propongono di stare al passo con le aspettative dei consumatori moderni. Nonostante la competizione accesa, l’istituto ha saputo mantenere un ruolo di primo piano nel settore degli investimenti a medio e lungo termine, offrendo prodotti che combinano sicurezza e rendimenti interessanti, un equilibrio che attira i nuovi risparmiatori e, soprattutto, quelli più prudenti.

Un investimento sicuro e redditizio: Poste Italiane amplia la sua offerta

Dopo una pausa strategica e la revisione del prodotto “Buono 3 anni plus“, Poste Italiane ha lanciato questa innovativa soluzione di risparmio che promette un guadagno complessivo lordo del 10,38% alla scadenza, una cifra significativamente superiore rispetto a molte delle alternative presenti sul mercato.

Il “Rinnova 4 anni” è una proposta che mira a rispondere alle esigenze di un pubblico in cerca di sicurezza e, al tempo stesso, rendimenti che possano effettivamente incrementare il capitale investito nel medio termine. Con un tasso fisso garantito alla scadenza del 2,50%, questo prodotto si distingue per la sua capacità di offrire benefici evidenti senza esporre i sottoscrittori a rischi eccessivi.

Un’altra caratteristica interessante del “Rinnova 4 anni” è che è disponibile solo per coloro che, a partire dal 1° gennaio 2024, hanno rimborsato uno o più Buoni Fruttiferi Postali, siano essi cartacei o dematerializzati. Questo requisito esclusivo assicura che il beneficio del tasso elevato sia riservato ai clienti fedeli e ai risparmiatori a lungo termine, promuovendo al tempo stesso l’instaurazione di una relazione continua e proficua tra l’investitore e l’istituto.

Poste Italiane ha anche facilitato il processo di sottoscrizione di questo buono, rendendolo disponibile sia nei tradizionali uffici postali che online, attraverso il sito web e l’applicazione mobile, per chi possiede un conto corrente postale o un libretto postale Smart. Per i risparmiatori interessati, il consiglio è comunque quello di rivolgersi sempre a un esperto della materia prima di procedere a investire i propri soldi.