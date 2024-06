Buono Amazon 200€, ottienilo immediatamente e in maniera gratuita: cosa devi fare

Buono Amazon da 200 euro, come sfruttare questa occasione molto interessante per tutti gli acquisti che vuoi fare.

Il mondo del commercio online ha numerose occasioni da sfruttare con offerte e promozioni per risparmiare negli acquisti. Ma chi vuole avere la possibilità di cercare tutti gli articoli che desidera a buon prezzo dall’elettronica ai libri, dall’abbigliamento all’arredamento si rivolge senza ombra di dubbio a Amazon.

Ormai il colosso con sede a Seattle si occupa di tutta una grandissima serie di prodotti che la rendono la internet company più grande del mondo. Per questo motivo, molte altre aziende si accordano con Amazon per collaborazioni e promozioni, al fine di attirare clienti convinti dall’opportunità di buoni affari con il commercio digitale. Vediamo allora come si articola questa promozione da ben 200 euro.

Amazon, il buono da 200 euro da ottenere

Il buono regalo Amazon da 200 euro si ottiene con Credem Link, il conto corrente online a zero canone con il Credito emiliano. L’accesso alla promozione è molto semplice, basta sottoscrivere entro il 30 giugno il contratto per il conto corrente utilizzando il codice promozionale Summer200.

Il premio è riconosciuto come un unico buono regalo del valore di 200 euro, da sfruttare su amazon.it entro la data indicata sul buono stesso. Tra novembre e dicembre 2024, a due mesi dalla chiusura contabile della promozione a premi, il buono sarà accreditato ai sottoscrittori del conto corrente. Per sfruttare questa possibilità i passaggi da seguire sono semplicissimi.

Per prima cosa entro la data del 30 giugno 2024 occorre aprire il conto online Credem Link e durante la fase di registrazione dei dati, va inserito il codice Summer200. Nello specifico il conto corrente è quello online a canone zero di CREDEM Banca, a cui è associata la carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard, a titolo gratuito per il primo anno.

Inoltre con il conto è disponibile il servizio di Internet banking a zero spese mediante il computer o l’applicazione Credem Mobile. Altrimenti in alternativa alla Credemcard Internazionale Mastercard è possibile associare la carta di debito a canone zero Credemcard che fa parte del circuito nazionale Bancomat. Dopo l’apertura dl conto si deve fare una spesa di almeno mille euro entro il 22 settembre 2024 con la carta di debito selezionata.

Altrimenti in fase di registrazione è necessario attivare l’accredito automatico di stipendio o pensione sul conto aperto. Le agevolazioni e i vantaggi delle carte di debito Credemcard Internazionale Mastercard tra cui la possibilità di prelevare ovunque in Italia e all’estero, l’utilizzo per tutte le operazioni commerciali online e il collegamento con tutti i digital wallet più diffusi.