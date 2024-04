Brutto colpo per Apple, i dati parlano chiaro: è questo lo smartphone che le ruba la corona

Questo cambio al vertice è un chiaro indicatore della dinamicità del mercato degli smartphone, dove la leadership può cambiare rapidamente.

Apple, colosso della tecnologia noto per i suoi prodotti innovativi e di alta qualità, sta attraversando un periodo particolarmente difficile. Nonostante il successo storico e l’ampio seguito di fedeli consumatori, recenti relazioni di mercato indicano che la compagnia sta perdendo il passo rispetto alla concorrenza.

L’azienda creata da Steve Jobs ha infatti appena perso il primato nel settore degli smartphone, una posizione che aveva conquistato solo brevemente alla fine del 2023. Il recente declino nelle vendite e nel posizionamento di mercato di Apple è sicuramente un segnale di allarme per il gigante tecnologico, ma a giudicare dalle opinioni del pubblico e degli esperti sui social non è poi così sorprendente.

Leggendo i commenti alla notizia della perdita del primato di Apple in giro per il web, infatti, è evidente che il pubblico veda Apple come un’azienda che non sta introducendo innovazioni significative al ritmo richiesto dall’evoluzione tecnologica rapida di oggi. Ma chi sarà stato a superarla nella vendita degli smartphone?

Mercato degli smartphone: chi è il nuovo neader?

Alla quinta posizione della classifica troviamo OPPO, con una quota di mercato del 9%. Il brand cinese ha spedito 25,2 milioni di unità nei mercati internazionali, registrando una leggera flessione rispetto all’anno precedente. Dai dati si evince che OPPO continua a mantenere una presenza significativa, specialmente nei mercati asiatici.

Al quarto posto troviamo Transsion, il cui successo è in gran parte dovuto alla forte presenza nei mercati emergenti. Con 28,5 milioni di unità vendute, Transsion è tra le aziende che registrano tendenze di crescita più interessanti.

Al terzo posto si posiziona Xiaomi, che ha visto un aumento notevole della sua quota di mercato fino al 14,1%. La strategia di Xiaomi di offrire dispositivi di alta qualità a prezzi competitivi ha pagato, permettendole di superare altri giocatori storici e posizionarsi come un serio contendente nel mercato globale degli smartphone.

Salendo al secondo posto troviamo finalmente Apple, con una quota di mercato del 17,3%. Nonostante abbia spedito più di 50 milioni di smartphone, la compagnia ha registrato una flessione significativa rispetto al periodo precedente.

Infine, al primo posto, riconquistando la corona come il maggior produttore di smartphone al mondo, troviamo Samsung. Con una quota di mercato del 20,8%, Samsung ha superato Apple grazie al successo della sua serie Galaxy S24, che ha contribuito significativamente a spingere le vendite globali.