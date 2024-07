Brutte notizie per tutti, Google annuncia la chiusura: da questa data sarà inutilizzabile

Gli utenti sono incoraggiati a trasferire tutti i propri documenti prima della chiusura, prevista nei prossimi mesi.

Google ha recentemente rilasciato un annuncio che potrebbe deludere molti utenti. Uno dei servizi lanciati dall’azienda di Mountain View verrà dismesso entro la fine dell’anno, lasciando gli utilizzatori senza un’alternativa diretta. La chiusura è prevista per la settimana del 23 settembre, e coinvolgerà una delle applicazioni più apprezzate per la gestione dei documenti.

Questo servizio ha aiutato innumerevoli persone a semplificare le proprie attività digitali, offrendo strumenti avanzati per organizzare e archiviare documenti importanti. Con la chiusura imminente, però, gli utenti dovranno cercare altre soluzioni per mantenere lo stesso livello di efficienza.

Google ha già fatto sapere che molte delle funzionalità offerte da questo servizio verranno incorporate in altre applicazioni già esistenti. Gli utenti avranno quindi accesso a strumenti simili, anche se non tutte le caratteristiche saranno esattamente le stesse. Vediamo di cosa si tratta esattamente.

La chiusura di un servizio molto apprezzato dagli utenti

Il servizio che verrà chiuso è “Stack: PDF Scanner“, un’applicazione sviluppata dall’incubatore Area 120 di Google. Stack era conosciuto per la sua capacità di scansionare e organizzare documenti e ricevute in modo intuitivo e automatizzato. Google ha però annunciato che il supporto per Stack verrà rimosso la settimana del 23 settembre e l’app sarà definitivamente inutilizzabile dopo tale data.

Con la chiusura di Area 120, molte delle sue innovazioni, tra cui Stack, non riceveranno più aggiornamenti o supporto. Google ha già iniziato a integrare alcune delle funzionalità di Stack nell’app Google Drive. A partire dallo scorso novembre, ad esempio, Google Drive ha introdotto un pulsante dedicato alla scansione, che offre un’esperienza utente ridisegnata e semplificata.

L’app offre anche una modalità “Cattura automatica” che scatta la foto del documento quando è correttamente allineato. La schermata di anteprima consente di utilizzare strumenti come Taglia & Ruota e Filtra, oltre a permettere l’aggiunta di ulteriori pagine al PDF. L’apprendimento automatico viene invece utilizzato per suggerire titoli rilevanti per i documenti, riconoscendo dettagli come il nome del negozio e la data sulle ricevute.

Per agevolare la transizione dalla vecchia app, Google ha fornito uno strumento di esportazione per trasferire i documenti da Stack a Google Drive. Gli utenti possono trovare questa opzione in Account > Impostazioni all’interno dell’app Stack, che sposterà tutti i documenti in una cartella chiamata “Stack” su Google Drive.

Sebbene Google Drive abbia assorbito molte delle funzionalità di Stack, rimangono alcune importanti limitazioni. Ad esempio, Drive non dispone di una schermata principale dedicata per l’organizzazione dei documenti, caratteristica che rendeva Stack particolarmente efficiente. Inoltre, la capacità di Stack di trovare e visualizzare dettagli chiave dei documenti, come l’importo totale dovuto su una ricevuta, non è stata ancora completamente trasferita a Google Drive.