Brutte notizie per tutti gli utenti Apple, annunciata la chiusura ufficiale: la data da ricordare

Gli utenti Apple si preparano a dire addio a un servizio che aveva pochi mesi di vita, ma che l’azienda ha deciso di chiudere.

Le grandi aziende tech sono costantemente impegnate a sviluppare e lanciare nuovi servizi e prodotti per rimanere competitive. Tuttavia, come è evidente da alcuni esempi particolarmente famosi, non tutti riescono a soddisfare le aspettative del mercato e degli utenti.

Quando un servizio non raggiunge gli obiettivi prefissati, le aziende non esitano a chiuderlo, indipendentemente dalle reazioni degli utenti. Questa dinamica è ancor più comune nel settore tech, dove il successo e la sostenibilità di un servizio sono determinati principalmente dai risultati economici e dall’adozione da parte del pubblico.

Sebbene queste decisioni possano deludere gli affezionati, le aziende tecnologiche devono continuamente adattarsi e innovare per mantenere il proprio vantaggio competitivo. Apple si trova, ancora una volta, in una situazione simile: uno dei suoi servizi, per quanto apprezzati, chiuderà dopo pochi mesi dal lancio.

Apple non ci pensa due volte: i servizi che non funzionano vanno chiusi

Apple ha ufficialmente annunciato la chiusura di Apple Pay Later, che sarà effettiva a partire dai prossimi mesi. Questo cambiamento avrà un impatto diretto sugli utenti residenti negli Stati Uniti, che erano l’unica zona in cui il servizio era disponibile, ma è motivato da una scelta aziendale che avrà effetti sugli utenti di tutto il mondo.

Si tratta di un sistema di prestiti senza interessi per acquisti compresi tra 50 e 1,000 dollari che permetteva agli utenti di suddividere il costo degli acquisti in quattro rate distribuite su sei settimane. Lanciato inizialmente in una fase limitata nel marzo 2023, il servizio è diventato disponibile per tutti gli utenti statunitensi solo nell’ottobre 2023.

Il servizio era progettato per offrire un’opzione di pagamento flessibile e senza interessi tramite l’app Wallet. Gli utenti potevano richiedere un prestito direttamente dall’app, con un controllo del credito leggero per verificare l’idoneità. Una volta approvato, era possibile selezionare Apple Pay Later come opzione di pagamento durante l’uso di Apple Pay.

Sebbene Apple non abbia fornito una ragione specifica per la chiusura, ha annunciato che verrà introdotto un nuovo servizio globale di prestiti rateali. Questo nuovo servizio offrirà prestiti tramite carte di credito e debito, nonché altri prestatori, quando si utilizza Apple Pay. A differenza di Apple Pay Later, che era disponibile solo negli Stati Uniti, il nuovo servizio sarà accessibile a livello globale, ampliando significativamente la portata dell’offerta.

Per quanto riguarda gli utenti con prestiti attivi di Apple Pay Later, Apple ha assicurato che i prestiti e gli acquisti esistenti non saranno influenzati dalla chiusura. Gli utenti dovranno continuare a effettuare i pagamenti dei loro prestiti entro le date di scadenza previste. Anche gli acquisti effettuati seguiranno il programma di pagamento stabilito.