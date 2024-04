Brutte notizie per gli abbonati Sky: da giugno pagheranno tutti di più

Abbonati Sky, brutte notizie in arrivo. Si parla di aumenti consistenti a partire proprio dal prossimo giugno. Ma c’è un perché

Una nuova stangata per i consumatori è quindi in arrivo. Gli utenti Sky pagheranno di più dalla prossima estate ma l’aumento dei prezzi dei servizi offerti dalla piattaforma televisiva italiana è motivato. Non sembra quindi trattarsi di una speculazione ma bensì di una vera e propria rivoluzione del servizio offerto.

Gli utenti finali potrebbero, infatti, essere assai felici di pagare qualcosa in più se appassionati del prodotto proposto da questa azienda. Sono, infatti, sempre più le persone che scelgono di sottoscrivere contratti con Sky. La ragione è semplice e pare proprio essere nella tipologia di accordi vincenti proposti.

Il cambio di tariffa del servizio è stato ben segnalato dall’emittente televisiva fin dal 15 aprile scorso sul sito dell’emittente satellitare in modo da dare il preavviso adeguato ai clienti per decidere se accettare le nuove condizioni economiche oppure rescindere il contratto. Cerchiamo perciò di approfondire il tutto per capire meglio.

Sky, aumenti: chi e perché pagherà di più

La notizia ha destato molto stupore tra i telespettatori di questa televisione privata. L’incremento del prezzo dell’offerta in questione è piuttosto consistente ma allo stesso tempo anche ben motivato. A pagare di più saranno, infatti, soltanto quei clienti che hanno il pacchetto contrattuale Sky Sport e Sky Calcio, e riguarderà chi ha un abbonamento residenziale Sky.

La motivazione che sembra sia stata data dal fornitore dei suddetti servizi è che la proposta di servizi offerti si è ampliata diventando ancora più completa e interessante. Grazie a questi pacchetti, su questa tv satellitare si potrà seguire i tantissimi eventi della prossima estate come gli Europei di calcio e le Olimpiadi.

Nei prossimi tre anni, invece, Sky ha già reso noto che trasmetterà in esclusiva le Coppe Europee come la UEFA Champions League. Inoltre, sarebbe migliorata anche l’offerta relativa ai Campionati di Seria A, Premier League e altri eventi sportivi come la Formula 1, il tennis, la MotoGP e le Olimpiadi di Parigi del 2024.

A fronte dei tanti e nuovi servizi preposti, l’aumento del costo del pacchetto Sky Sport è di 6,90 euro al mese. Per l’offerta Sky Calcio, invece, l’incremento del prezzo è di 2,90 euro al mese. Adesso i consumatori sono informati: a loro l’ardua decisione tra scegliere di rimanere e pagare di più a partire dal prossimo 1 giugno oppure disdire questi pacchetti di servizi Sky.