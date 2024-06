Bridgerton, una frase nel finale della 3° stagione svela il protagonista della 4? La teoria che sta spopolando

Avete già visto la terza stagione di Bridgerton? Allora avrete notato il dettaglio che spoilera su chi sarà basata la prossima stagione!

Bridgerton è senza dubbio uno dei fenomeni televisivi del momento. La serie, prodotta da Shondaland e disponibile su Netflix, ha catturato l’attenzione del pubblico globale sin dal suo debutto nel 2020. Ambientata in un’affascinante Londra Regency, Bridgerton segue le vicende dell’omonima famiglia, composta da otto fratelli e sorelle, e delle loro storie nel complicato mondo dell’alta società alla ricerca dell’amore.

La terza stagione, recentemente rilasciata, ha suscitato grande entusiasmo tra i fan, che ora si chiedono cosa riserverà il futuro della serie. La buona notizia è che Netflix ha confermato il rinnovo per una quarta stagione, e il team creativo è già al lavoro sulla sceneggiatura. Jess Brownell, la showrunner del prodotto, ha rivelato in un’intervista all’Hollywood Reporter che la scrittura della quarta stagione è quasi completata. E l’ha definita uno dei suoi migliori lavori.

La quarta stagione di Bridgerton, infatti, è prevista per il 2026. Brownell ha spiegato che, nonostante gli sforzi per accelerare i tempi di produzione, sono necessari circa otto mesi per girare una stagione, seguiti da un lungo processo di montaggio e doppiaggio. Questo ha stabilito un ritmo di uscita biennale per la serie. Ma se questa terza stagione si è concentrata su Colin e Penelope, su chi sarà basata allora la quarta stagione?

La quarta stagione e la teoria dei fan sul futuro di Bridgerton

Gli indizi lasciati nel finale della terza stagione sembrano puntare in una direzione specifica: Benedict Bridgerton. Molti fan hanno speculato che la quarta stagione potrebbe concentrarsi su di lui, basandosi su una serie di elementi narrativi e riferimenti nei dialoghi. Nel finale della terza stagione, infatti, Eloise Bridgerton (interpretata da Claudia Jessie) sta per andare via con sua sorella Francesca, in Scozia e saluta suo fratello Benedict.

Questo sembra molto rattristato perché forse Eloise è una delle persone con cui si sente a suo agio. Per tirarlo su Eloise lo rassicura e gli dice che starà via solo per un anno, e parla del suo ritorno a Londra per il famoso ballo in maschera al quale sua madre non perdonerebbe mai la sua assenza! E Benedict (Luke Thompson) risponde dicendo: “Sarò lì, nascondendomi dietro a una maschera, evitando come la peste le pretendenti.”

Questa frase ha riportato nella mente dei fan il secondo libro della serie di Julia Quinn, La proposta di un gentiluomo, che racconta la storia d’amore tra Benedict e Sophie Beckett. Nel romanzo, che trae ispirazione dalla fiaba di Cenerentola, Benedict incontra Sophie durante un ballo in maschera, un evento che sembra essere preannunciato dal dialogo nella serie. Anche se non ci sono conferme ufficiali da parte di Netflix, le speculazioni dei fan sono supportate da diversi indizi disseminati nella narrazione.

Benedict, un personaggio che finora ha avuto un ruolo secondario, sembra pronto a prendere il centro della scena. Il suo viaggio personale e la ricerca dell’amore potrebbero offrire nuove dinamiche e colpi di scena affascinanti. Mentre l’attesa per la quarta stagione di Bridgerton cresce, i fan appassionati possono solo immaginare e speculare su ciò che accadrà, aspettando con impazienza.