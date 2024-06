Bridgerton, i fan tornano a sognare: l’indiscrezione che lascia a bocca aperta

Bridgerton continua a far sognare i fan di tutto il mondo: una nuova indiscrezione infiamma il web ed accende gli entusiasmi.

Netflix si gode il successo della sua serie originale, Bridgerton, facendo il pieno di visualizzazioni in streaming. Dopo l’incredibile risonanza mediatica avuta dalla primissima stagione, la seconda ha confermato il livello e portato avanti le trame basate sui libri di Julia Quinn, ma pare che questa terza stagione stia consacrando definitivamente la serie.

Dopo tanta attesa, finalmente è arrivata in streaming la seconda parte, coi nuovi episodi pronti a raccontare gli sviluppi della storia d’amore fra Colin Bridgerton (Luke Newton) e Penelope Featherington (Nicola Coughlan), coi colpi di scena (e tante emozioni) dietro l’angolo.

Un universo, quello di Bridgerton, che si è già espanso con la serie prequel spin-off dedicata alla regina Carlotta, ma che potrebbe arricchirsi ulteriormente nel prossimo futuro: l’indiscrezione infiamma il web ed accende l’entusiasmo di tutti i fan.

Bridgerton, in arrivo un nuovo spin-off? L’indiscrezione fa sognare tutti i fan

Mentre le storie d’amore dei Bridgerton continuano ad appassionare tutti quanti, nel corso di queste tre stagioni il pubblico ha sviluppato una certa curiosità non soltanto per la Regina Carlotta, ma anche per un personaggio come Lady Violet; in molti chiedono a gran voce uno spin-off sulla vita della nobildonna e, nel prossimo futuro, potrebbero essere accontentati.

Durante la premiere dello spin-off sulla Regina, la creatrice Shonda Rhimes aveva rivelato di provare un certo interesse per la storia di Lady Violet e l’arrivo di suo fratello Lord Marcus Anderson, in questa terza stagione, potrebbe essere un entusiasmante indizio dei piani di netflix e della Rhimes per il prossimo futuro.

L’eventuale spin-off non esplorerebbe soltanto la storia d’amore della donna, ma potrebbe magari anche soffermarsi sui motivi che l’hanno portata ad allontanarsi dal fratello, ritornato a Londra dopo tanti anni vissuti in campagna.

Al momento non ci sono conferme riguardo lo sviluppo di questo spin-off, ma data la popolarità del personaggio e l’incredibile successo ottenuto dalla serie, l’ipotesi non sembra essere così remota. In attesa di novità, c’è ancora una terza stagione tutta da vivere, attendendo poi eventuali novità sia sullo sviluppo dell’universo di Briderton, sia sulla quarta stagione della serie principale.