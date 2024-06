Bridgerton, i fan non aspettavano altro: le immagini parlano chiaro

Buone notizie per i fan della serie Bridgerton: le immagini parlano chiaro, manca poco alla seconda parte della 3 stagione.

Il successo di Bridgerton non sembra destinato ad arrestarsi nel breve periodo. Non si fa che parlare della serie di Shondaland ambientata nell’Inghilterra dell’Ottocento che da 3 stagioni tiene incollati i telespettatori alla piattaforma di streaming più diffusa del pianeta..

La prima stagione è stata seguitissima, la seconda ha riscosso parecchio successo così come lo spin off dedicato alla Regina Carlotta. Ma la terza stagione è quella che sta facendo discutere di più perché come protagonista finalmente c’è una ragazza curvy e questo perché la serie promuove molto l’inclusività. Molti fan non hanno apprezzato la divisione in due parti della stagione ma manca poco e finalmente ci si potrà piazzare davanti allo schermo per scoprire cos’altro succederà ai protagonisti di questa stagione: le immagini parlano chiaro.

Manca poco al rilascio dei nuovi episodi della terza stagione di Bridgerton: la prima parte è già disponibile sulla piattaforma Netflix ma bisognerà attendere il 13 giugno per le nuove puntate della fortunata serie che in questo capitolo vede protagonisti Penelope Featherington e Colin Bridgerton.

I fan non aspettavano altro che il trailer della seconda parte della terza stagione di Bridgerton: cosa succederà

Il trailer è stato già pubblicato sulle pagine social di Netflix riscuotendo tantissimo successo nei fan che sono rimasti a bocca aperta dopo quello che è successo nell’ultimo episodio. Finalmente Penelope Featherington e Colin Bridgerton si sono abbandonati alla passione e hanno deciso di stare insieme ma il bello deve ancora venire.

Già, perché le immagini del trailer della seconda parte parlano chiaro: Lady Whistledown annuncerà a tutti che si è formata questa nuova coppia. Chi segue la serie sa che dietro la famosa scrittrice/giornalista c’è proprio Penelope Featherington. Nessuno sa che è lei a raccontare, tramite il giornale, gli intrighi di corte.

Tranne Eloise, sorella di Colin, pronta a raccontare tutto al fratello se non lo farà Penelope stessa. La fanciulla, felice per aver trovato l’amore nel ragazzo per cui ha sempre provato più di una semplice amicizia, si troverà costretta a dovergli rivelare il suo segreto, tenuta sotto scacco dalla sua ex amica.

Questo è ciò che si evince dal trailer pubblicato sui social di Netflix ma per saperne di più occorrerà attendere qualche altro giorno: la data da segnare sul calendario è vicinissima. Solo allora i fan potranno scoprire di più di quello che accadrà a Penelope, Colin e a tutti gli altri personaggi di Bridgerton.