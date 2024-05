Bridgerton 4: quando esce, nuova trama, protagonisti e cast completo

Cosa vedremo nell’attesissimo stagione 4 di Bridgerton? Ecco tutte le anticipazioni per il prodotto Netflix che ha fatto appassionare tanti.

Dai romanzi di Julia Quinn trae ispirazione la serie televisiva targata Shonda Rhimes: parliamo di Bridgerton, la serie su Netflix intorno alla quale ruotano le fiabesche storie d’amore che fioriscono nella bella Londra dell’800 ai tempi della reggenza inglese. La società londinese, che corre alla ricerca della perfezione per presentare alla Regina le debuttanti in società pronte a prendere marito, non può però fare a meno dello scandalo.

Cosa che pensa a diffondere la fantomatica Lady Whistledown, e che a partire dalla fine della seconda stagione ha un nome e un volto, quello di Penelope Featherington. L’ordine dei romanzi della scrittrice è diverso da quello che l’ideatore della serie, Chris Van Dusen.

Dopo aver seguito i libri all’inizio, infatti, la terza stagione cambia tutto e mette al centro l’amore fra Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Il 16 Maggio ha fatto il suo esordio su Netflix la prima parte della terza stagione. Ora i fan sono impazziti nel vedere nascere una delle storie d’amore forse più epiche dell’intera saga.

Bridgerton 4, chi sarà protagonista nella nuova stagione?

Sarà solamente il 13 giugno, con la seconda parte della serie, che scopriremo l’evoluzione della storia d’amore di Penelope. Tuttavia, molti sono già catapultati nel capitolo successivo: chi sarà il/la protagonista della quarta stagione?

Uno spoiler probabilmente ce lo hanno servito su un piatto d’argento in questa stagione. Un altro membro della casa Bridgerton, Colin, ha dichiarato il suo amore per la storica amica Penelope. Tuttavia, non abbiamo potuto fare a meno di notare che un altro personaggio ha preso parte alla storia, Francesca Brigerton. Interpretata ora da Hannah Dodd, la giovane di casa è pronta a fare il suo debutto in società.

Che sia lei la protagonista del quarto capitolo della saga? Con una buona probabilità potrebbe essere così dal momento che, sebbene sia stata più in ombra, la conoscenza del Conte di Kilrmartin, John Stirling, porta la giovane ad invaghirsi di lui, sperando che tra i due possa nascere qualcosa. Tuttavia, questa storia al momento è relegata ai margini della narrazione ma potrebbe guardare a un interessante sviluppo proprio nella prossima stagione.

La storia di Francesca Bridgerton nei romanzi di Julia Quinn è raccontata nel sesto capitolo della saga, ‘Amore libertino’. Anche in questo caso quindi, se sullo schermo dovesse essere raccontata la love story tra Francesca e il conte Stirling, si verificherebbe un altro salto temporale rispetto al testo. Quando potremo saperne di più? Informazioni al riguardo non saranno rese note prima della fine del 2025.