Bordo nero intorno a file e cartelle? Ecco perché è comparso all’improvviso

Se nel tuo computer è comparso improvvisamente un bordo nero intorno a file e cartelle quando sono selezionate, potresti trovarti di fronte non a un bug, ma a una funzionalità voluta da Microsoft.

Questo cambiamento ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti, alcuni dei quali potrebbero non essere ancora a conoscenza del motivo dietro questa novità.

La ragione principale dietro l’introduzione del bordo nero attorno ai file e alle cartelle risiede nella volontà di rendere la selezione più semplice da vedere. Microsoft ha introdotto questa funzione con l’aggiornamento KB5040442, mirando soprattutto a migliorare l’esperienza d’uso degli utenti che faticano a distinguere le icone su sfondi particolarmente chiari o luminosi. Questa modifica si rivela particolarmente utile per gli utenti meno giovani, facilitando loro l’utilizzo del computer senza affaticare la vista.

Il problema che Microsoft ha cercato di risolvere con questo aggiornamento riguarda la difficoltà espressa da molti utenti nel capire cosa stessero effettivamente selezionando. Con sfondi chiari, i contorni delle icone diventavano difficilmente visibili, creando confusione e aumentando il rischio di errori durante la selezione dei file. L’introduzione del bordo nero mira quindi a eliminare questo problema, offrendo un punto di riferimento chiaro e definito che facilita l’interazione con il sistema operativo.

Come Cambiare Impostazioni

È importante notare che il bordo nero compare solo nella modalità chiara. Pertanto, se preferisci non avere questo contorno attorno ai tuoi file e cartelle o se semplicemente desideri esplorare alternative estetiche, puoi optare per passare al tema scuro. Questa opzione è facilmente accessibile dalle impostazioni del sistema operativo Windows ed offre una soluzione immediata per coloro che potrebbero non apprezzare la nuova funzionalità.

Per gli utenti che desiderano personalizzare ulteriormente l’aspetto delle loro finestre o rimuovere completamente il bordo nero dalle impostazioni, Windows offre diverse opzioni attraverso il pannello della personalizzazione dell’aspetto delle finestre e dei menù a tendina. Accedendo alle impostazioni del sistema operativo sul tuo PC Windows è possibile modificare colore dei temi, degli sfondi e molto altro ancora per adattarsi meglio alle proprie preferenze personali.

In caso di difficoltà nell’adattarsi al nuovo sistema o semplicemente per esplorare tutte le opzioni disponibili per personalizzare ulteriormente l’aspetto del tuo dispositivo Windows (PC o portatile), puoi utilizzare il motore interno dedicato alle ricerche oppure chiedere assistenza all’assistente virtuale Cortana. È consigliabile specificare quale versione del software stai utilizzando poiché ci possono essere differenze significative tra gli aggiornamenti più recenti rispetto alle versione precedenti.