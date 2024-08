Bonus Trasporti, cambia tutto: dopo i record arriva un nuovo contributo, 175 euro: finalmente c’è la data

Diverse realtà locali promuovono incentivi che aiutano le famiglie a risparmiare e, al contempo, migliorano la sostenibilità ambientale.

Il Bonus Trasporti ha rappresentato una significativa agevolazione per molti cittadini italiani nel corso del 2024. Questa misura, introdotta per sostenere l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici locali, regionali e interregionali, ha consentito ai beneficiari di risparmiare fino a 60 euro.

Il bonus era rivolto a chi aveva un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro, una soglia che ha permesso a diverse categorie vulnerabili, tra cui anziani e studenti, di accedere a una mobilità più economica e sostenibile. Tuttavia, per il 2024, i fondi destinati a questa misura sono stati rapidamente esauriti, lasciando molti cittadini senza la possibilità di accedere al contributo.

Nonostante ciò, alcune regioni e comuni hanno preso l’iniziativa di offrire soluzioni alternative, cercando di compensare la mancanza del bonus nazionale con misure locali mirate. Il 2023 ha visto anche l’introduzione del “click day” per il bonus trasporti nazionale, un evento che ha evidenziato la forte domanda per questo tipo di agevolazione.

Iniziative regionali e comunali: nuove opportunità per i cittadini

Molti cittadini hanno lamentato la rapidità con cui i fondi si sono esauriti, lasciando un gran numero di richiedenti senza la possibilità di ottenere il contributo. Questo ha spinto alcune amministrazioni locali a trovare soluzioni alternative per continuare a sostenere la mobilità pubblica. Tra le iniziative locali più rilevanti spicca quella del Comune di Narni, in Umbria.

Il bonus trasporti è ora disponibile solo per i titolari della carta “Dedicata a te” – computer-idea.it

Questa nuova campagna offre abbonamenti annuali a prezzi scontati, con l’obiettivo di incentivare l’uso del trasporto pubblico tra i residenti, in particolare tra gli studenti e i giovani. Le tariffe proposte a Narni includono un abbonamento per il trasporto scolastico urbano (fino a 10 chilometri) al costo di 38 euro annui, e un abbonamento per il trasporto extraurbano scolastico (fino a 15 chilometri, per la tratta verso Terni) a 70 euro annui.

Inoltre, è previsto un abbonamento ordinario a 175 euro all’anno. Attualmente, l’unico modo per accedere a una forma di bonus trasporti a livello nazionale è essere titolari della carta “Dedicata a te”. Questa carta elettronica, destinata alle famiglie con un ISEE fino a 15.000 euro, permette l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

Recentemente, la dotazione di 382,50 euro disponibile su questa carta è stata incrementata di ulteriori 77,20 euro, che possono essere utilizzati per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi pubblici o per il carburante. Questo incremento è stato pensato per offrire un ulteriore supporto alle famiglie in difficoltà, in un contesto economico caratterizzato da crescenti pressioni inflazionistiche.