Bonus PC e digitale fino a 7000 euro: domande solo dal 13 giugno al 5 settembre

Arriva il nuovo bonus PC e digitale, ed è pazzesco! Domande aperte dal 13 giugno al 5 settembre, si possono ottenere fino a 7000 euro.

Ci sono importanti novità in arrivo in Italia sul fronte bonus ed incentivi. Ne sta infatti venendo lanciato uno nuovo che potrebbe interessare anche voi, se siete particolarmente attenti all’ambito digitalizzazione ed evoluzione tecnologica. Stando a quanto emerso infatti, presto verrà reso disponibile un bonus PC e digitale che può arrivare fino a 7000 euro.

Ma ci sarà tempo solo dal 13 giugno al 5 settembre per poterne fare domanda, ecco dunque che dovete affrettarvi e procedere quanto prima con la richiesta. Ma solo dopo aver scoperto tutti i requisiti minimi e le modalità di accesso al sussidio extra. Ecco tutto quello che c’è da sapere a riguardo, così non avrete più dubbi e potrete procedere quanto prima con la richiesta per l’ottenimento dei fondi extra per le vostre spese in ambito tech.

Bonus PC da 7000 euro: requisiti e come richiederlo

Un nuovo bando chiamato “Piccole imprese per i territorio” e voluto dalla Camera di Commercio dell’Emilia Romagna. Il governo regionale ha stanziato 750mila euro per fornire un aiuto in più alle micro e piccole imprese che operano nei settori della somministrazione, del commercio al dettaglio, dell’artigianato artistico e tradizionale e dei servizi nei comparti dell’abbigliamento e finalizzati alla cura della persona.

Al fine di incentivare l’innovazione tecnologica, ci sarà un contributo a fondo perduto che sarà pari al 40% delle spese sostenute per poter aggiornare e ristrutturare locali e punti vendita. Andando ad acquistare dispositivi che possano favorire il rilancio dell’attività in propria gestione.

Con vantaggi sia per il titolare che per il cliente finale. Come detto, l’importo di cui si potrà godere è di massimo 7000 euro. Mentre per l’investimento minimo finanziabile, è stata fissata una soglia di 5000 euro. A cui si aggiunge una premialità extra di 250 euro per le imprese che sono in possesso del ratinò di legalità. Per poter effettuare la domanda, c’è tempo a partire dalle ore 10:00 del 13 giugno e fino alle 16:00 del 5 settembre.

Ricordiamo inoltre che l’intera domanda potrà venire presentata solo in via telematica con la firma digitale del legale rappresentante dell’impresa. Se volete avere maggiori informazioni e delucidazioni, trovate tutto sul sito web ufficiale della Camera di Commercio dell’Emilia Romagna.