Bonus libri scolastici fino a 173 euro: la soglia ISEE da non superare per ottenerlo

Le vacanze estive sono quasi terminate, le famiglie sono alle prese con l’acquisto dei libri scolastici per i figli e arrivano anche i bonus.

È da qualche anno ormai che i Comuni attuano progetti di aiuto a favore delle famiglie in difficoltà economica e tra questi c’è anche il bonus libri: un sussidio che si concretizza in varie forme (voucher, erogazione in denaro eccetera) per abbattere la spesa finale dell’acquisto dei libri scolastici. Oggetti che come sappiamo hanno costi molto alti: una famiglia può arrivare a spendere anche fino a 500 euro per ogni figlio.

I bonus, proprio come molti altri, sono rivolti a nuclei familiari che rientrano in determinati requisiti, e il primo di questi è senza dubbio un ISEE entro certi valori. Vengono presi in considerazione anche altri criteri e solitamente le domande si possono effettuare telematicamente o rivolgendosi agli uffici comunali del proprio territorio di competenza. Ecco come funziona il bonus appena approvato.

Bonus libri scolastici, come chiederlo, a chi spetta e a quanto ammonta

Rispetto all’anno scorso, alcuni Comuni hanno aumentato l’importo erogabile alle famiglie per acquistare i libri scolastici. Oggi i nuclei familiari che rispondono ai requisiti possono ottenere anche fino a 173 euro, una cifra che lenisce in parte il peso dell’onere. È anche vero che le Amministrazioni Comunali offrono bonus diversi perché ogni realtà territoriale è indipendente nell’elaborazione di queste forme di aiuto.

Oggi sappiamo già come intende agire il Comune di Roma, che ha già pubblicato il bando per l’accesso al bonus. Potranno richiederlo i cittadini che risiedono in uno dei Municipi della Capitale e i genitori di ragazzi che hanno effettuato l’iscrizione alla scuola secondaria di primo o secondo grado (medie o superiori) ma anche chi si è iscritto a un corso di formazione professionale di competenza regionale (IeFP).

Gli studenti maggiorenni potranno inoltrare la domanda autonomamente. Oltre a questi requisiti, il Comune specifica che i richiedenti devono avere un ISEE non superiore a 15.493,71 euro. Con il voucher erogato dal Comune di Roma, gli studenti potranno acquistare i libri scolastici (cartacei e/o digitali) ma anche altra attrezzatura scolastica come i notebook, i tablet, chiavette USB e stampanti, dizionari e libri di narrativa consigliati dagli insegnanti.

Molte voci di spesa ammesse, dunque, anche se la cifra erogata servirà solamente in parte. Gli interessati non devono far altro che visitare il sito del Comune di Roma, accedere con le credenziali elettroniche e inviare le domande entro il 6 settembre 2024, termine ultimo previsto nel bando.