Bonus Internet: cifre dimezzate per sempre, come fare ad ottenerlo

Grazie al bonus internet, potete ottenere cifre dimezzate sul canone per sempre. Ecco i requisiti e come fare per ottenerlo subito.

Ormai chiunque ha bisogno di una buona connessione ad internet in casa. Che sia per lavoro, per l’intrattenimento o per lo svago. Lo sanno bene i principali provider nazionali, che premono su questo tasto per poter avvicinare a sé nuova clientela. Con promozioni sempre più convenienti e che offrono rete illimitata con fibra ottica a prezzi mensili in calo costante.

Può però capitare, soprattutto per le famiglie più in difficoltà, che questa spesa sia difficile da sostenere. Una situazione comune, che si verifica in diversi settori. Tanto da spingere il Governo a lanciare bonus ed incentivi utili per permettere a tutti di godere di alcuni servizi specifici. Avete già sentito parlare del bonus internet? Si tratta di un aiuto extra che vi permetterà di godere di cifre dimezzate per sempre. Ecco che cosa dovete fare per ottenerlo subito.

Bonus internet: cos’è e come richiederlo oggi stesso

Grazie al bonus internet, c’è la possibilità di ottenere uno sconto importante per ciò che riguarda il pagamento del canone per la connessione ad internet. Un aiuto extra che punta a garantire un servizio diventato ormai fondamentale, anche per le famiglie e i cittadini più in difficoltà.

Partiamo dal presupposto che si tratta di un aiuto riservato a chi usufruisce della Legge 104. Sia in modo diretto ai soggetti con disabilità che ai nuclei familiari. Le regole sono state stabilite dall’AGCOM, con la delibera 290/21/Cons del 2021. Rientrano nei requisiti tutti i cittadini con condizioni di cecità, sordità o con gravi limitazioni delle capacità di deambulazione.

L’agevolazione è pari al 50% e viene riconosciuta già al momento della sottoscrizione del contratto. E non solo, perché questo bonus riguarda tanto la rete mobile quanto la rete fissa. Per gli smartphone però, la riduzione viene riconosciuta solo stipulando offerte con almeno 50 Giga di internet. Se siete interessati e volete presentare domanda, dovete fare richiesta al vostro operatore telefonico.

Seguendo la procedura che dovrebbe trovarsi all’interno del loro sito ufficiale. Oppure recandovi direttamente in un punto fisico. Avrete bisogno di portare con voi tutta la documentazione atta a certificare lo stato di invalidità e la fruizione dei diritti previsti dalla Legge 104. Nulla di più semplice, in questo modo pagare il canone mensile per usufruire di internet a casa sarà meno gravoso per le vostre finanze.