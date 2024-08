Bonus figli anche se maggiorenni: tutti quelli che si possono ancora richiedere

Non solo per chi ha figli piccoli. Ecco tutti i bonus per genitori e famiglie, anche quando i nostri ragazzi sono cresciuti.

Quando parliamo di “bonus figli“, solitamente siamo abituati a pensare che riguardino solo i genitori e le famiglie che hanno figli piccoli. Gli incentivi di cui vi parleremo oggi, invece, sono molto particolari e, se vogliamo, rivoluzionari, perché sono destinati anche a chi ha figli maggiorenni. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

L’importo del bonus varia in base a diversi fattori, tra cui il reddito familiare e il numero dei figli a carico. Tuttavia, i criteri per accedere al bonus sono stati semplificati, permettendo a un maggior numero di famiglie di beneficiare di questa misura di sostegno. In generale, l’entità del bonus può arrivare a coprire una percentuale significativa delle spese annuali per ogni figlio maggiorenne che soddisfa i requisiti stabiliti.

Per ottenere il bonus, i genitori dovranno presentare una richiesta attraverso i canali ufficiali, dimostrando che i loro figli sono effettivamente iscritti a corsi di formazione e che rispettano le condizioni economiche richieste. Il processo di richiesta è stato progettato per essere il più snello possibile, al fine di facilitare l’accesso al beneficio.

Un bonus anche per chi ha i figli maggiorenni

A partire dal prossimo mese, le famiglie italiane con figli maggiorenni potranno usufruire di un nuovo bonus, con un incremento significativo rispetto agli anni precedenti. Questo bonus, destinato a supportare i genitori nel sostenere le spese per i figli che hanno raggiunto l’età adulta, offre vantaggi economici mirati a migliorare la qualità della vita delle famiglie.

Il nuovo provvedimento prevede che i genitori ricevano un contributo economico maggiore rispetto al passato. In particolare, il bonus si applica ai figli maggiorenni che frequentano un percorso di studi universitari o professionali. Questo aiuto economico è destinato a coprire parte delle spese sostenute per l’istruzione e il mantenimento dei ragazzi, contribuendo così a ridurre il carico finanziario sui genitori.

Tra le detrazioni riguardanti le spese di istruzione, menzioniamo sicuramente lo sconto dall’Irpef al 19% su una spesa massima di 800 euro l’anno. Il calcolo è presto fatto: beneficio economico di 152 euro per ogni bambino o ragazzo che frequenta la scuola. Ma non è l’unica possibilità. Un’altra detrazione del 19% spetta ai genitori è quella per lo sport dei figli con età compresa tra 5 e 18 anni.

La detrazione scatta su una spesa massima di 210 euro l’anno per ogni figlio, che si traduce in uno sconto dall’Irpef pari a 39,90 euro. Oltre allo sport, anche la musica, per i ragazzi che frequentano scuole ad hoc. Parliamo di un tetto massimo di 1.000 euro per nuclei familiari con Isee non superiore a 36.000 euro. Infine, il bonus cultura di 500 euro che viene riconosciuto a chi ha compiuto i 18 anni.