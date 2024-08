Bonus da 610 euro per i lavoratori, finalmente un sostegno immediato: buone notizie

Buone notizie per gli italiani: è in arrivo un nuovo bonus dedicato ai lavoratori, un contributo di ben 610 euro per un sostegno immediato.

I bonus non si fermano nemmeno nel 2024, anzi. Sono tantissime le nuove manovre attuate dal Governo in merito ad agevolazioni, bonus e contributi economici a sostegno degli italiani che stentano ad arrivare alla fine del mese. In questo periodo di forte crisi economica e di aumento del costo della vita, le famiglie perdono sempre più potere d’acquisto in Italia, costringendo i cittadini a stringere la cinghia sugli acquisti e sulle scelte di vita.

Il risparmio si vede soprattutto sui consumi energetici e sulla spesa: luce accesa solo quando necessario, meno condizionatori e riscaldamento e al supermercato lo stretto necessario per mandare avanti la casa e riempirsi la pancia.

In questo clima di difficoltà, nel DPCM del 24 giugno 2024 è stato confermato un nuovo sostegno economico, pubblicato poi nella Gazzetta Ufficiale solo nel più recente 7 agosto 2024. Si tratta di un bonus da ben 610 euro dedicato però ad una sola particolare categoria di lavoratori.

Bonus da 610 euro, la novità di agosto: a chi è dedicato e come funziona

In verità il bonus esiste da tempo ma è stato rinnovato anche per il 2024 con un importo maggiorato: si tratta del bonus dedicato alle Forze Armate, un sostegno economico sotto forma di defiscalizzazione, ovvero una riduzione delle imposte da versare annualmente.

Come funziona il nuovo bonus e chi può richiederlo – Computer-idea.it

Come si può ben intuire, il bonus è dedicato ai lavoratori nelle Forze Armate, ai membri di Polizia civile e militare, ma anche ai lavoratori delle Capitanerie di porto. L’importo è stato aumentato di circa 40 euro rispetto al 2023 e interesserà più di 76mila lavoratori.

Non sarà necessario inoltrare alcuna domanda o richiesta per ottenere il bonus Forze Armate 2024: sarà la stessa Agenzia delle Entrate che si occuperà di individuare i soggetti che rispettano i requisiti necessari per ottenere il bonus. Questo si presenterà sotto forma di ricalcolo dell’imponibile Irpef (da qui il processo di defiscalizzazione). L’importo ‘risparmiato’ figurerà direttamente nella busta paga del lavoratore.

C’è soltanto un requisito da rispettare necessariamente per ottenere l’agevolazione fiscale: il dipendente delle Forze Armate deve avere dichiarato un reddito massimo di 30.208 euro per l’anno 2023; in questi casi lo sconto sulle tasse sarà applicato esclusivamente alle imposte dovute, escludendo dal calcolo detrazione e deduzioni.