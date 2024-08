Bonus condizionatori 2024: a quanto ammonta, chi può richiederlo e quando scade

Il bonus condizionatore è fondamentale per rendere la nostra casa confortevole sotto il profilo climatico. Ma attenzione, il tempo stringe.

Avere un condizionatore funzionante ed efficiente fa la differenza nelle estati torride che abbiamo vissuto, che stiamo vivendo e che, con ogni probabilità, vivremo. Per questo, è fondamentale scegliere bene. Fortunatamente, oggi, possiamo acquistare un condizionatore di ultima generazione risparmiando moltissimo, grazie al bonus attivo in questo 2024.

Dicevamo delle differenze di avere un condizionatore efficace ed efficiente. Difficile affrontare l’estate se non possiamo refrigerarci, almeno a casa. A partire dalla pandemia da Covid-19, infatti, molte persone hanno iniziato a operare in smart working e capite bene che, lavorare da casa in un clima incandescente può incidere profondamente sulla vostra produttività.

Ma avere un condizionatore di ultima generazione non implica solo poter godere di maggiori prestazioni. Con un condizionatore di una classe energetica superiore, infatti, ottimizziamo anche i consumi. E sappiamo bene quanto, in questi mesi, gli importi delle bollette di luce e gas siano saliti in maniera esagerata. In ultimo, si aiuta anche l’ambiente, limitando le emissioni. Il che non guasta affatto. E, allora, scopriamo insieme come poter risparmiare davvero tanto grazie al bonus condizionatore.

Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus condizionatori 2024

Chi vuole usufruirne, però, deve sapere che il periodo di validità del bonus è limitato e sta per scadere. Chiunque desideri approfittare di questo incentivo deve accelerare le pratiche e assicurarsi di completare la procedura entro i tempi stabiliti.

L’agevolazione permette di ottenere un’agevolazione fiscale che può arrivare fino al 70% della spesa sostenuta, a seconda delle caratteristiche tecniche degli apparecchi e delle spese ammissibili. Gli incentivi fiscali permettono infatti di recuperare dall’Irpef dal 50 al 70% della spesa sostenuta per l’acquisto e l’installazione dei condizionatori.

Questa misura è peraltro cumulabile con altri bonus e incentivi come il bonus ristrutturazione e bonus Mobili (al 50%); l’Ecobonus (al 65%); il Superbonus (ormai con aliquota al 70%). Per ottenere il bonus non serve presentare l’ISEE, ma l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, la richiesta del bonus condizionatori deve essere messa nella categoria di lavori di manutenzione straordinaria.

Infine, come accennavamo, il tempo stringe. Per cui se avete intenzione di intervenire sul vostro condizionatore, fatelo alla svelta. Dal 1° gennaio 2025, con ogni probabilità, questo incentivo fiscale tornerà, nel peggiore dei casi al 36% con possibilità per pochi di poterne fruire ancora al 65%.