Bonus casa, hai ancora tempo per richiedere i 5 mila euro: domanda semplificata con questi documenti

C’è un bonus (ancora attivo), che ti permette di ottenere fino a 5.000 euro: la modalità per richiederlo è semplicissima.

Il governo, nel corso del 2024, ha introdotto tantissimi aiuti economici appositamente studiati per aiutare una fetta della popolazione italiana, in particolar modo chi ha un basso reddito. Quest’anno abbiamo ad esempio avuto la possibilità di richiedere i famosi Ecoincentivi statali per le auto e per le moto, il Superbonus per la ristrutturazione delle case, il bonus asili nido, il bonus psicologo, il bonus per l’università, quello per la luce e gas e tanti altri.

Bonus casa che vi garantisce fino a 5.000 euro – computer.idea.itTuttavia, alcuni particolari incentivi sono tuttora attivi, come ad esempio quello che vi permette di richiedere fino a 5.000 euro se rientrate nei requisiti. Cerchiamo allora di capire quali sono i contributi disponibili. Questi ultimi 4 mesi dell’anno saranno ancora caratterizzati dai bonus, nonostante molti incentivi siano ormai in scadenza o in fase discendente.

Il Superbonus scenderà infatti al 65%, mentre l’Ecobonus – che prevede una detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica – scadrà a fine anno. Ricordiamoci che in quest’ultimo caso la spesa non deve superare i 136.000 euro.

Il bonus casa che vi garantisce fino a 5.000 euro

Un altro aiuto economico che scadrà nei prossimi 4 mesi è il Sismabonus, che prevede una detrazione del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024. Potreste richiederlo per gli interventi di restauro, di risanamento e di ristrutturazione edilizia.

E’ in scadenza anche il bonus arredi ed elettrodomestici: si tratta di un contributo che vi dà l’opportunità di acquistare mobili ed elettrodomestici con un aiuto economico fino a 5.000 euro. Le eventuali spese di trasporto e di montaggio sono ovviamente comprese nella somma.

Tuttavia, uno dei pochi bonus che rimarrà in vigore anche per il 2025 è quello per la ristrutturazione. Da gennaio passerà però al 36% con un tetto massimo di spesa fissato a 48.000 euro, mentre dal 2028 dovrebbe scendere al 30% fino al 2033. Questa particolare agevolazione è inoltre rivolta ai contribuenti soggetti all’Irpef che intendono ristrutturare un immobile.

Per quanto riguarda il bonus verde – che vi permette di richiedere fino a 5.000 euro – questo scadrà il 31 dicembre 2024. Avete quindi ancora 4 mesi di tempo per sfruttare un’altra grandissima opportunità offerta dal governo. Quali sono allora le caratteristiche principali di questo importantissimo incentivo? Innanzitutto, consiste in una detrazione Irpef del 36% su una spesa che non deve superare i 5.000 euro.

L’obiettivo è quindi quello di aiutare economicamente tutti coloro che intendono installare aree verdi private, impianti di irrigazione, pozzi, coperture per giardini ecc. Il pagamento deve naturalmente essere effettuato attraverso modalità tracciabili: bonifico bancario o postale. I documenti che dovreste invece presentare sono i seguenti: fatture o ricevute, descrizione dell’intervento e un’autocertificazione che attesti le spese sostenute.