Bonus agricoltura, sbrigatevi: quando scade, a chi è diretto e come fare a chiederlo

È ancora disponibile il bonus agricoltura ma c’è poco tempo per fare richiesta. Ecco cosa sapere di questa misura.

Si sta avvicinando la scadenza per poter accedere ai fondi messi a disposizione dai bonus agricoltura. Gli incentivi e i contributi previsti per questo settore si riferiscono alla Politica Agricola Comune (Pac), una sorta di accordo presente tra l’Europa e gli agricoltori. Stabilita nel 1962, questa ha la finalità di sostenere la produttività agricola e di garantire i prezzi accessibili per gli alimenti.

La Pac tutela gli agricoltori affinché possano avere sempre un tenore di vita dignitoso anche quando si verificano dei cambiamenti climatici. La politica comune fa da supporto all’economia rurale promuovendo l’occupazione in questo ambito, oltre che nelle industrie agroalimentari e associate. Nel corso degli anni questa politica si è evoluta ai cambiamenti e alle esigenze dei cittadini.

La Pac 2023/2027 ha fornito un sostegno agli agricoltori dell’Unione Europea tramite piani strategici approvati per offrire un contributo anche al Green Deal europeo. Vediamo quindi come richiedere questa misura per il 2024 dato che mancano ancora poche settimane.

Come richiedere il bonus agricoltura: beneficiari e scadenza

L’agricoltura è fondamentale per la produzione alimentare, ma non sempre garantisce agli agricoltori un reddito dignitoso: in media è del 40% più basso di quello non agricolo. Qui c’è un settore che dipende fortemente dal clima e dalle situazioni metereologiche e non sempre è possibile stabilire l’andamento del raccolto.

Per accedere alla misura la data ultima per fare domanda è fissata al 15 maggio di ogni anno, ma per il 2024 posticipata al 1° luglio prevedendo una presentazione tardiva, che comporta una riduzione dei contributi, entro 25 giorni dalla scadenza fissata. Quindi, per quest’anno la domanda tardiva poteva essere presentata entro il 26 luglio.

Un secondo provvedimento ha fatto slittare il termine ultimo al 31 luglio, con possibilità di presentare domanda entro il 26 agosto con riduzioni. A tal proposito è stato annunciato che non sarebbero state considerate le domande presentate oltre il termine ultimo. Un altro decreto del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, del 29 luglio 2024, ha sancito un ulteriore slittamento del termine al 30 agosto 2024 e quello con riduzione entro il 24 settembre 2024.

Le proroghe sono state attivate per evitare disparità di trattamento degli agricoltori da parte di rilievi dell’Ue perché alla scadenza del 31 luglio, stabilita dall’Unione Europea, solo l’85% delle domande sarebbe stata lavorata. Infine, Agea nella nota del 27 luglio 2024 ha comunicato che gli anticipi per la domanda di quest’anno saranno erogati a partire dal 16 ottobre e i saldi a partire dal 1° dicembre 2024.