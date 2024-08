Bonus Agosto, approvati i sostegni economici per le famiglie: il primo è da 200 euro, a chi spetta

Agosto rappresenta un mese di svolta per moltissimi italiani: tutto grazie ad un doppio bonus da 500 e 200 euro in arrivo.

Se da un lato si pensa solo a rilassarsi in una località di mare, montagna, al lago o in collina, dall’altro c’è chi sta già iniziando a fare i conti per capire, una volta superato Ferragosto, come rimettersi in carreggiata senza rischiare di arrivare a fine mese senza soldi.

Ci sono poi moltissime persone che, a causa delle difficoltà economiche del periodo, le vacanze non le possono fare e sono preoccupate di quanto il periodo autunnale, riserverà loro. Fortunatamente però ci sono buone notizie sul fronte economico, grazie ad una recente decisione del Governo che consentirà a moltissimi italiani di ricevere un bonus declinato in due modalità distinte, una del valore di 500 e l’altra di 200 euro. Scopriamo di cosa si tratta.

Bonus famiglie e non solo: contributi da 500 e 200 euro

Il contributo più importante, che in tantissimi stanno aspettando, è sicuramente il Bonus 500 euro, meglio noto come Carta Dedicata a Te, destinato a chi già possiede la card ed è quindi stato già selezionato in seguito alle sue condizioni economiche precarie. Questo introito verrà tra non molto caricato sulla carta e sarà possibile utilizzarlo per acquistare molteplici beni di prima necessità e servizi di varia natura.

Ma non è tutto perché accanto al bonus da 500 euro è stato introdotto anche un altro incentivo, del valore di 200 euro, pensato per far fronte alla importante crescita del costo dei carburanti. Questo bonus Benzina e Carburante non sarà però rivolto alla totalità dei lavoratori ma solo ad una parte di essi. Questo contributo infatti è rivolto unicamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, andando dunque ad escludere quelli della PA.

Si tratta, in ogni caso, di un contributo economico immediato che, una volta caricato su Dedicata a Te, sarà spendibile nelle modalità che si riterrà più opportune per acquistare il carburante. Questo in particolar modo durante il periodo estivo, quando cioè i prezzi tendono solitamente ad aumentare.

Importante è poi aggiungere che ogni volta che la carta verrà utilizzata per fare rifornimento sarà possibile ottenere un ulteriore risparmio, pari al 15%, sul prezzo di gasolio e benzina ma anche su altri carburanti. Insomma una serie di aiuti e sconti pensati per ammortizzare le spese di trasporto divenute, da ormai diversi mesi a questa parte, decisamente elevate.