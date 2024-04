Bonifico errato con Poste Italiane? Ti basta fare così per annullarlo subito

In che modo è possibile annullare un bonifico effettuato con Poste Italiane? La procedura da seguire senza commettere errori.

Non di rado può capitare di effettuare un bonifico e di rendersi conto solo ad operazione completata di aver commesso un errore. Gli istituti bancari solitamente hanno specifiche procedure per ‘fare marcia indietro’ ed annullare il versamento entro un preciso arco di tempo ma che fare quando l’operazione è stata effettuata con Poste Italiane?

Anche perché gli errori potrebbero essere molteplici, dal nome del beneficiario scritto in modo non corretto alla cifra da inviare sbagliata fino all’erronea scrittura di un codice fiscale o di una partita iva o della causale del versamento. Scopriamo dunque se è possibile rimediare all’errore commesso e in quale maniera, passo passo, risolvere.

Errore bonifico con Poste Italiane, come risolvere? La procedura

Anzitutto è bene mantenere la calma e non farsi prendere dal panico in quanto anche se effettuato con Poste Italiane, esiste un preciso metodo per annullare il bonifico interrompendo dunque l’invio di denaro. Questa operazione può essere messa in atto sia attraverso l’home banking che recandosi presso un ufficio postale oppure rivolgendosi telefonicamente al Servizio Clienti di Poste Italiane.

Sono diversi i tipi di bonifici che Poste Italiane consente di predisporre, dal Sepa all’extra Sepa fino al bonifico per le detrazioni fiscali. Per quanto riguarda le prime due tipologie, la prima riguarda il trasferimento di soldi in Italia e nell’Area Unica dei pagamenti in euro mentre la seconda è legata ai trasferimenti tra i Paesi extra Ue.

Per quanto riguarda la revoca via home banking o attraverso l’app Banco Posta l’operazione può essere effettuata solo nel caso in cui non sia stato ancora eseguito il bonifico. Nell’intervallo compreso tra le 8 e le 21 l’esecuzione può avvenire pertanto se dovesse essere accaduto non sarà più revocabile.

Invece al di fuori della fascia oraria il bonifico rimane in lavorazione pertanto attraverso il relativo pannello è possibile eseguire la revoca. Mediante Cerca operazioni > In lavorazione per poi selezionare il bonifico e premere il tasto Revoca.

L’alternativa è recarsi in tempi rapidi in Ufficio Postale per chiedere l’annullamento ad un impiegato. Se invece è non revocabile si potrà chiedere entro 15 giorni il servizio Recall. Questo comporta la richiesta del rimborso alla banca del beneficiario con un contatto tra istituti bancari per finalizzare l’operazione ma senza la garanzia che l’importo venga sempre restituito poiché dipenderà tutto dalla decisione del beneficiario.