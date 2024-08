Bollo auto addio: adesso in tutti questi casi non è obbligatorio, controlla

Incubo del bollo auto? Da oggi non sarà più obbligatorio pagare la tassa in alcuni casi. Ecco se anche tu puoi dimenticartene.

La tassa regionale automobilistica, più comunemente chiamata bollo auto, è un tributo regionale che obbliga tutti i possessori di una vettura, indicati nel Pubblico Registro Automobilistico, ad un versamento. Il bollo auto prevede un pagamento annuale da parte dei possessori.

Il pagamento della tassa deve essere rispettato indipendentemente dal fatto che la vettura circoli abitualmente o rimanga ferma. L’importo del tributo dipende principalmente dall’impatto ambientale e della potenza della vettura, la quale viene sempre espressa in kW oppure in cavalli.

Nel corso dell’anno, l’automobilista può sempre controllare la data del pagamento e l’ammontare della cifra prevista, consultando l’apposito strumento di calcolo online messo a disposizione dall’ACI o dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile anche evitare il pagamento del bollo auto.

Stop bollo auto: i casi in cui si può evitare il pagamento

Evitare il pagamento del bollo auto è sicuramente il sogno di ogni automobilista e possessore di una vettura. I casi in cui si può richiedere l’esenzione dal pagamento del tributo sono diversi e abbracciano una moltitudine di situazioni.

Le persone disabili, ad esempio, possono chiedere l’esenzione dalla tassazione presentando, entro 90 giorni dalla scadenza del bollo, il certificato rilasciato dall’Asl di appartenenza e la targa dei veicolo utilizzato quotidianamente. Ai soggetti riconosciuti invalidi civili, inoltre, spetta l’esenzione dal pagamento del tributo per ogni singolo veicolo posseduto.

Il bollo auto può essere evitato anche per i possessori di auto storiche o definite d’epoca, ovvero le vetture con più di 30 anni dalla prima immatricolazione. L’esenzione, inoltre, è riconosciuta anche in alcune Regioni italiane per i possessori di auto alimentate a GPL o a metano. È bene ricordare che il pagamento del bollo auto non è dovuto in caso di furto del veicolo, previa denuncia dell’evento e per il periodo successivo alla scadenza del tributo.

In caso di eredità, chi subentra come proprietario della vettura è sollevato dall’obbligo di pagamento se rinuncia all’eredità, purché avvenga la trascrizione di tale rinuncia al PRA. Il bollo non è dovuto, inoltre, anche in caso di radiazione del mezzo e in seguito alla registrazione di una minivoltura, quindi la cessione del veicolo al concessionario per la successiva vendita a terzi.