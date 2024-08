Bollette e pannelli solari addio: così hai energia davvero gratis per sempre

C’è una nuova tecnologia che ci permetterà di ottenere una grande quantità di energia elettrica gratis. Ecco come funziona.

Il cambiamento climatico, che è attualmente in atto, sta pian piano influenzando le scelte dell’intera popolazione mondiale e di molti governi, in particolar modo nel settore energetico. L’Unione Europea vorrebbe infatti sostituire le attuali caldaie a gas con un impianto di riscaldamento più sostenibile, cioè che possa rilasciare una quantità minore di agenti inquinanti. E non solo: l’Europa intende anche fermare la produzione di veicoli a motore termico nel 2035, affinché la famosa transizione all’auto elettrica possa finalmente avverarsi.

Tuttavia, per raggiungere il sogno delle zero emissioni entro il 2050, bisognerebbe rivoluzionare completamente il settore energetico, specialmente quello delle energie rinnovabili. Un team di ricercatori ha ad esempio inventato un nuovo sistema sostenibile ed ecologico, in grado di fornire energia gratis per sempre.

Alcuni ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno recentemente rivoluzionato il settore delle fonti rinnovabili, grazie alla loro innovativa creazione: una ceramica fotovoltaica ad alta efficienza. Quest’ultima, assieme a dei reattori solari avanzati, è in grado di produrre energia elettrica, idrogeno e combustibili con un impatto ambientale bassissimo.

L’invenzione che manderà in pensione i pannelli solari

Gli scienziati prevedono inoltre una produzione di elettricità gratuita e fino a 1.000 volte più efficiente, rispetto a quella prodotta dagli attuali pannelli solari. Dobbiamo infatti ricordare che la famosa tecnologia del fotovoltaico esiste dal 1839, cioè da quando il fisico Alexandre Edmond Becquerel condusse degli esperimenti su degli elettrodi immersi in una soluzione conducente. Questo particolare test gli permise di scoprire che la luce solare può generare un flusso di corrente.

Tuttavia, la prima vera espansione del fotovoltaico arrivò soltanto negli anni ’50 del ‘900, grazie all’invenzione della cella solare in silicio. Quest’ultima, che ha letteralmente cambiato il mondo, continua tuttora a dominare il settore delle rinnovabili. Va però ricordato che le fotocellule in silicio, nonostante abbiamo molti vantaggi, hanno anche degli aspetti negativi. Uno dei più importanti è il costo elevatissimo: se volete installare un pannello solare su un tetto, dovete necessariamente sborsare una cifra stellare.

E non solo: ricordiamoci che la loro produzione richiede una quantità enorme di energia elettrica, temperature elevate e risorse limitate. Per questo motivo, i ricercatori dell’ETH di Zurigo hanno deciso di puntare tutto su un nuovo materiale, con la speranza che diventi una valida alternativa agli attuali pannelli solari.

Questo particolare dispositivo, che possiede una struttura a perovskite (una piattaforma in metallo-organico), riesce inoltre a scindere le molecole d’acqua in ossigeno e idrogeno, grazie alla carica elettrica generata dalla luce solare. Ciò che sorprende maggiormente è il fatto che l’idrogeno prodotto può addirittura essere immagazzinato e, successivamente, utilizzato come vettore di energia. In altre parole, la ceramica fotovoltaica produce contemporaneamente due tipologie di energia: solare e chimica.