Benzina, in questa regione italiana il pieno costa molto meno rispetto alle altre

In una regione italiana è possibile fare il pieno di benzina ad un costo inferiore rispetto alle altre zone del Paese. Ecco dove pagarla poco.

L’arrivo della pandemia ha reso le spese dei cittadini italiani molto più complesse da gestire. Agli alti costi energetici si è affiancato il costo del carburante, che ancora oggi presenta soglie da non sottovalutare. Il costo della benzina non è lo stesso prezzo in tutte le Regioni ed è interessante conoscere la zona dell’Italia dove è possibile fare un pieno senza dover pagare una cifra esorbitante.

Da anni la benzina ha raggiunto dei prezzi molto elevati e alla fine del mese ha un deciso impatto sulle tasche degli italiani. Usare l’auto per alcuni è l’unica opzione possibile e per tale ragione si cerca di contenere al massimo la spesa per il carburante, tramite delle strategie di risparmio che di recente si sono sempre più diffuse per la loro efficacia.

Ad ogni modo oggi la benzina rimane una nota dolente e uno degli ostacoli più difficili da superare. Tuttavia, la situazione italiana non è la stessa in ogni territorio e si possono trovare dei distributori che non segnalano dei prezzi elevati del carburante.

La Regione italiana dove fare un pieno di benzina costa meno

Tantissimi italiani sono in procinto di andare in vacanza e mettersi sulle autostrade al fine di raggiungere le località balneari, in montagna o oltre i confini della penisola. Scoprire dove la benzina costa meno può essere un importante aiuto per risparmiare sulle spese complessive del mese e, in questo caso, anche della vacanza.

L’Italia presenta alcune Regioni dove è possibile spendere meno in benzina rispetto ad altre zone. Secondo un’analisi realizzata da Il Sole 24 Ore, al primo posto ci sono le Marche con il prezzo di 1,825 euro al litro per la benzina e 1,713 euro per il gasolio.

A seguire le Regioni con costi della benzina più bassi troviamo il Veneto con 1,834 euro al litro, la Lombardia con i suoi 1,837 euro al litro, Piemonte che segnala un prezzo di 1,838 euro al litro, Umbria con 1,847 euro al litro, Lazio con un costo di 1,848 euro al litro ed Emilia Romagna con i suoi 1,851 euro al litro. Dunque, diverse Regioni italiane segnalano prezzi interessanti ma le Marche sono riuscite a creare un piccolo distacco da tutte le altre.