Basta Vodafone e Iliad, questo gestore mi ha fatto un’offerta strepitosa: ti svelo come aderire, ti salva il portafoglio

Un gestore di telefonia mobile ha effettuato un’offerta strepitosa e che salva il portafoglio: farà dire basta a Vodafone e Iliad.

Il settore dei gestori di telefonia mobile vede l’ingresso in scena di un’offerta davvero molto interessante. Questa potrà fare dire addio ad aziende più conosciute come Vodafone e Iliad data una proposta che salva il portafoglio.

Nel corso del tempo abbiamo visto diverse offerte di telefonia mobile assolutamente interessanti, come quelle di Iliad. La compagnia francese ha cambiato gli equilibri del mercato con offerte basse e la promessa di un prezzo che non sarebbe mai cambiato. Questa volta anche Iliad sembra poter essere superata a seguito di una promozione nuova e vantaggiosa.

In presenza di questa promozione bisogna conoscere i dettagli affinché non si perda una vera e propria opportunità. Scopriamo insieme come aderire ad una delle offerte al momento più vantaggiose e interessanti del mercato.

La promozione vantaggiosa di Kena Mobile: cosa sapere sulla Promo Rush 130

Kena Mobile è un brand Tim S.p.A e ha lanciato una promozione a dir poco interessante: la Promo Rush 130. L’offerta si mostra subito allettante per i nuovi abbonati, poiché presenta al suo interno il primo mese gratuito. Inoltre, durante la fase di attivazione sul portale del gestore è possibile aderire alla Promo “Consensi” per il Trattamento dei Dati per finalità aggiuntive all’esecuzione del contratto, come l’invio di messaggi commerciali.

L’adesione permette di non dover sostenere alcun costo sull’attivazione della SIM Kena, che di solito ha un prezzo di 3 euro. È importante sottolineare che le preferenze sul trattamento dati possono essere modificate effettuando l’accesso all’Area Clienti MyKena o contattando il servizio clienti al numero 181. Lo sconto rimarrà valido anche se dovesse esserci la modifica dei consensi in seguito.

La promozione comprende minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e 230 GB di rete internet in 4G, di cui 7,5 GB utilizzabili per la navigazione nei Paesi dell’Unione Europea. Tutto questo al prezzo di 6,99 euro al mese, a condizione di attivare il servizio di ricarica automatica. In assenza di questo servizio, il traffico Internet sarà di 130 GB al mese.

In caso di superamento delle soglie mensili di SMS e dati, si applicheranno le condizioni del piano base Kena, salvo altre opzioni attivate sulla linea. L’offerta è disponibile sia per i nuovi numeri Kena Mobile che per coloro che desiderano di mantenere il proprio numero portandolo da altri operatori. L’attivazione può essere eseguita dal sito Kena Mobile oppure tramite l’app del gestore di telefonia mobile.