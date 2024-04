Basta quei segni fastidiosi sullo schermo dello smartphone: il rimedio super green che lo rende pulitissimo

Stanchi dei fastidiosi segni sullo schermo dello smartphone? Ecco un rimedio super green che renderà tutto più pulito che mai.

Per poter godere di uno smartphone sempre funzionale e pronto all’uso, la sua manutenzione gioca un ruolo fondamentale. Bisogna tenere conto di ogni singolo aspetto che va a comporre il nostro telefono, sia all’interno che all’esterno. Se da una parte c’è il software che va curato, pulito, tenuto lontano da minacce e via dicendo, dall’altra bisogna anche fare attenzione a quella che è la scocca esterna, lo schermo, gli accessori e via dicendo.

E se l’applicazione di una pellicola protettiva in vetro e l’utilizzo di una cover sono da tempo diventate le basi per chiunque sia in possesso di uno smartphone, esistono in realtà altre tecniche sconosciute di cui potreste non aver mai sentito parlare. Una in particolare, che vi darà modo di godere di una pulizia totale dello schermo, senza più fastidiosi segni e impronte. Vi basta fare così e il gioco è fatto, resterete sbalorditi dall’effetto finale.

Addio segni sullo schermo: provate con questo trucco

Si tratta di un trucco tanto semplice quanto efficace, che vi darà modo di dire addio per sempre a tutti i fastidiosi segni sullo schermo. Pensate alle impronte e alle “ditate” continue quando lo avete utilizzato per più tempo. Oppure quando le vostre mani non erano perfettamente pulite. A lungo andare, questo problema potrebbe rendere quasi impossibile vedere ciò che si sta facendo. O comunque, dare fastidio per i più attenti all’estetica.

Come mostrato da un creator su Instagram tramite Reel, esiste una miscela molto veloce da preparare e soprattutto Green. Senza additivi e che vi darà modo di creare una sorta di patina protettiva sul display. Così che non solo sarà tutto pulito e senza segni, ma dovrebbe anche resistere alle vostre dita nel futuro immediato. Per la preparazione, vi serve dell’acqua tiepida, un cucchiaio di sapone per piatti e un cucchiaino di brillante per lavastoviglie.

Assicuratevi di mescolare il tutto per bene, così da creare una miscela unica ed uniforme. Ora vi servirà un panno in microfibra, da utilizzare per poter passare la miscela preparata poc’anzi sul display. Sarebbe sempre meglio aiutarsi con un flacone spray, di modo da dosare la quantità di liquido. Che deve essere molto ridotta, altrimenti si rischiano danni seri per il telefono. Gli effetti finali saranno miracolosi, non crederete ai vostri occhi!