Basta perdere tempo al pc: 3 siti che rivoluzionano il modo di lavorare online

Stanchi di perdere tempo al PC anche per il compito più basilare? Ecco 3 siti che sapranno rivoluzionare il modo in cui lavorate online.

In particolare per i meno esperti di informatica, lavorare al PC può rappresentare un grosso grattacapo. Quando non si conoscono tutti i segreti e le funzionalità nascoste che abbiamo proprio di fronte a noi, il rischio è di passare ore e ore davanti allo schermo anche per dover lavorare ad un progetto semplice. Il che può portare a frustrazione e a perdite di tempo importanti.

Ecco dunque che sarebbe sempre cosa buona informarsi sulle ultime evoluzioni del mercato, andando ad intercettare eventuali novità che potrebbero giocare a vostro favore. Vi parliamo oggi di 3 siti che sono tutti da scoprire. Accessibili gratuitamente dal vostro browser personale, vi daranno modo di lavorare in maniera efficace e istantanea come mai prima d’ora. Non è mai stato così facile, resterete sbalorditi una volta averli provati tutti.

3 siti per lavorare dal PC: sono veloci e completi

Questi 3 siti di cui vi parleremo potrebbero rappresentare la vostra salvezza in determinate situazioni. Se siete soliti lavorare da casa o anche in ufficio ma ci mettete le ore per svolgere azioni che vi hanno richiesto i vostri superiori, da oggi potrete stupirli e portare alla loro scrivania progetti completi ed esaustivi in men che non si dica. E la cosa pazzesca è che son tutti gratuiti e non richiedono nemmeno il download di software.

Partiamo da PDF24, un fantastico tool online pensato per l’editing dei file PDF. Se avete bisogno di modificare frasi sbagliate, di cambiare il font, di spostare elementi, di aggiungere immagini o di integrare la vostra firma personale, con questo sito sarà tutto istantaneo. Dopo averlo caricato, partirà in automatico il processo di edit con tutti i tool applicabili tramite un clic.

Molto utile anche GitMind, in questo caso sia per il lavoro che per l’istruzione. Pensate a quando vi trovate davanti a testi lunghissimi da migliaia di caratteri e non sapete nemmeno da dove iniziare per riassumerli. Grazie a questo portale, potrete far creare in automatico dei diagrammi di flusso o delle mappe concettuali sfruttando l’intelligenza artificiale e i riassunti automatici.

Infine Shots, pensato per gli esperti di grafica o per chi non ha voglia di perdere tempo. Vi ritroverete davanti ad una lunga serie di modelli per dare vita a design e mockup bellissimi da vedere e funzionali per i contenuti da pubblicare sul web. E non solo, perché c’è anche una finestra grazie alla quale potrete dar vita ai vostri modelli personali, adoperandovi con gli strumenti messi a disposizione dal sito.