Basta cliccare sulla tastiera e il gioco è fatto: questa scorciatoia del PC ti semplifica il lavoro

Quando si parla di computer molte persone si credono esperte, ma non tutte sanno che esistono scorciatoie e trucchetti per facilitarsi la vita.

Sono ormai diversi decenni che i computer sono presenti nelle case di tutto il mondo e sono diverse le persone che si ritengono esperte di informatica perché conoscono le meccaniche di base dell’utilizzo del PC, ma non tutti sanno che esistono delle scorciatoie e dei trucchetti per velocizzare la propria navigazione sul web e, in generale, il proprio modo d utilizzare il computer: non serve essere degli esperti dato tutto ciò che serve è una tastiera.

Questi trucchetti, infatti, vengono chiamati in gergo proprio “scorciatoie da tastiera” dato che è attraverso loro è possibile attivare funzioni secondarie, aprire applicazioni e finestre e regolare diverse funzioni del computer in maniera molto più veloce e immediata del normale. Tutte queste scorciatoie, infatti, come suggerisce anche il nome stesso, possono essere attivate attraverso la combinazione di specifici tasti sulla tastiera.

Questa scorciatoia renderà più veloce e semplice il lavoro al PC

Imparare le scorciatoie da tastiera per facilitarsi e velocizzare il proprio lavoro è molto importante, soprattutto magari quando si stanno facendo tante operazioni di scrittura: in questo caso, ad esempio, le scorciatoie sono importanti per non togliere le mani dalla tastiera e non perdere il ritmo andando magari a utilizzare il mouse per attivare una specifica funzione o formattare il testo in uno specifico modo, ma non tutti sanno che questi trucchetti possono essere utili anche quando si naviga sul web.

Esistono diverse scorciatoie da tastiera, infatti, che diventano utili quando si sta navigando sul web e si stanno visitando le varie pagine su internet: in questo caso capita spesso di voler salvare una pagina tra i preferiti del proprio browser per non perderla per sempre. Per fare ciò molti utilizzano la voce “Aggiunti ai Preferiti” dalle impostazioni del browser, ma non tutti sanno che questa azione si può anche portare a termine attraverso i tasti della tastiera.

Per aggiungere una pagina web alla sezione dei Preferiti è possibile utilizzare questa scorciatoia da tastiera molto utile: cliccando in contemporanea il tasto “Ctrl” che si trova in basso sia sul lato sinistro che destro e in aggiunta il tasto della lettera “D” apparirà la voce per aggiungere la pagina che si sta visitando in quel momento alla barra dei Preferiti.