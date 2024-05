Basta attivare questa funzione sullo smartphone per trovare tutti i voli ai prezzi più bassi: è molto semplice

C’è una funzione molto semplice per lo smartphone in grado di trovare tutti i voli aerei a prezzi più bassi: tutte le informazioni utili.

Ogni volta che ci si appresta per pianificare le vacanze è normale cercare dei trucchi per poter risparmiare sui voli aerei, i quali potrebbero far lievitare i prezzi. Non tutti però pensano di attivare una nuova e speciale funzione sul proprio cellulare.

In questi tempi così complicati dal punto di vista economico, in molti potrebbero decidere di rinunciare a viaggiare per via della spesa troppo esosa da affrontare, questo soprattutto quando si ha intenzione di spostarsi con i voli aerei. Tuttavia, con delle piccole accortezze e con un po’ di attenzione è possibile risparmiare sui costi dei biglietti aerei.

Una delle soluzioni più efficaci e, sicuramente, più gettonate da coloro che sono abituati a prendere dei voli aerei è quello di ottenere una riduzione dei prezzi attraverso una funzione da attivare sullo smartphone così da assicurarsi di viaggiare con dei voli low cost. È di certo uno dei metodi più pratici e funzionanti che ci possano essere.

Funzione per trovare i voli low cost tramite lo smartphone

La funzione che consente agli utenti di trovare dei voli low cost è uno dei tanti trucchi per poter accedere velocemente a tariffe più convenienti e risparmiare un bel po’ sul proprio biglietto. Stiamo parlando della funzione della navigazione in incognito, conosciuta anche come navigazione anonima o privata, ed è presente su tutti i browser.

Si tratta di una navigazione che permette di fare ricerche online senza che i propri dati vengano registrati sul dispositivo. In poche parole, non ci sarà traccia delle ricerche e delle attività che un utente esegue. La cosa positiva è che l’attivazione è molto semplice e intuitiva, anche se potrebbe cambiare leggermente da un browser a un altro.

In ogni caso, sia per quanto riguarda il browser Chrome che Safari o Firefox, i quali sono quelli più utilizzati dagli utenti, per poter utilizzare questa funzione è importante fare clic su Nuova finestra anonima oppure su Nuova finestra privata. In questo modo si attiverà la navigazione in incognito.

È una strategia perfetta per risparmiare sui voli in quanto ogni volta che si cercano i biglietti senza la modalità in incognito e si fa la ricerca più volte, l’algoritmo potrebbe proporre dei biglietti con delle offerte personalizzate. Ma bisogna fare attenzione: si potrebbero anche presentare delle tariffe più alte rispetto al costo effettivo.