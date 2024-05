Basta AMD e Intel: ecco che CPU potrebbe avere il tuo prossimo PC

Questo sviluppo sfida il monopolio storico di aziende come AMD e Intel e solleva diverse questioni sul futuro della supremazia tecnologica.

Nell’era moderna, la potenza e l’efficienza dei computer giocano un ruolo cruciale in quasi ogni aspetto della vita quotidiana e professionale. Che si tratti di compiti di elaborazione dati di base o di operazioni complesse di intelligenza artificiale, la qualità e la capacità dei componenti hardware determinano direttamente la performance dei sistemi informatici.

Nuovi protagonisti tecnologici emergono, sfidando il monopolio di aziende occidentali nel settore dei semiconduttori – computer-idea.it

Tradizionalmente, aziende come AMD e Intel hanno dominato questo settore, offrendo processori che sono diventati sinonimi di alta efficienza e affidabilità. Ora, però, si affaccia sul mercato un rivale che sembra essere davvero temibile.

Se un’azienda non americana riuscisse a rubare lo scettro detenuto da questi due colossi del settore si tratterebbe non solo di un’importante evoluzione nell’ambito tecnologico, ma anche di un significativo spostamento geopolitico nel controllo delle tecnologie chiave. E l’aspetto più preoccupante di questa storia è che questa novità arriva da un paese che storicamente non si può definire affatto amico dell’USA e dell’UE: la Cina.

La rivoluzione dei processori cinesi: una sfida al dominio di AMD e Intel

Recentemente, la Cina ha fatto passi da gigante nel settore dei semiconduttori con Loongson Technology, un’azienda che sta rapidamente guadagnando terreno con le sue innovazioni nei processori. I nuovi processori Loongson 3B6600 e 3B7000 hanno suscitato particolare interesse, mostrando prestazioni che sfidano quelle delle CPU Intel di decima generazione.

Si tratta di un avanzamento tecnologico notevole, soprattutto considerando che il focus principale di questi chip è sulle prestazioni del singolo core, piuttosto che su quelle multicore. Zhang Ge, CEO di Loongson, ha annunciato che, sebbene i loro processori siano leggermente indietro rispetto alla concorrenza per quanto riguarda le prestazioni multicore, il divario nelle prestazioni per singolo core è stato significativamente ridotto.

In effetti, Loongson sostiene di aver realizzato un miglioramento venti volte superiore rispetto alle generazioni precedenti di processori. Questo è particolarmente notevole perché il 3A6000, predecessore del 3B6600 e 3B7000, ha già dimostrato livelli di IPC (istruzioni per ciclo di clock) comparabili a quelli delle recenti offerte di AMD e Intel.

I dettagli tecnici dei processori Loongson 3B6600 e 3B7000 rivelano capacità notevoli. Il 3B6600 dispone di otto core LA854 e un core grafico LG200, operante a una frequenza di 3.0 GHz, mentre il 3B7000, anch’esso con otto core, opera a 3.5 GHz. Le caratteristiche supportate includono PCIe 4.0, SATA III, USB 3.0 e HDMI, oltre a integrare acceleratori Tensor per carichi di lavoro di machine learning.

L’ambizione di Loongson di competere nel mercato globale con la propria architettura “Dragon” è da considerarsi anche una mossa strategica verso l’indipendenza tecnologica. Con l’uso di CPU Intel e AMD già bandito nelle istituzioni governative cinesi, Loongson si posiziona per conquistare una quota significativa del mercato interno.