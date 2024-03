Banner dei cookies, meglio accettare o rifiutare? Cosa dice l’esperto

Quando si naviga su internet è meglio accettare o rifiutare i cookies dei vari siti? La verità e i consigli dell’esperto.

I cookies sono piccolissimi pacchetti di informazioni che vengono depositati e memorizzati sul nostro browser (cioè il programma che utilizziamo per navigare su Internet) per diversi scopi. Molti cookies sono tecnici, cioè hanno l’importantissimo scopo di far funzionare in maniera corretta il sito su cui stiamo navigando. Esistono però cookies di altra natura e che quindi servono a scopi differenti.

Alcuni cookies, quelli che molti ritengono i più pericolosi in assoluto, sono software di tracciamento. Sono cioè in grado di tenere nota dei siti su cui navighiamo più spesso e anche di altri comportamenti che teniamo mentre siamo su internet. Altri cookies sono invece software di profilazione, cioèincamerano e trasmettono informazioni utili a definire quali sono i nostri gusti e le nostre caratteristiche personali.

Per fare un esempio, far comparire la pubblicità di un medicinale contro i dolori mestruali ad un utente maschio e sessantenne è completamente inutile perché di certo non saprebbe cosa farsene di un prodotto del genere. La stessa pubblicità sarebbe molto più efficace se venisse mostrata solo a giovani donne in età fertile, e questo risultato si può ottenere utilizzando i cookie di profilazione che tengono conto del sesso e dell’età anagrafica degli utenti.

Meglio accettare o rifiutare i cookies?

Nel corso degli anni si sono sviluppate molte dicerie in merito alla vera funzione dei cookies. Per molti sono infatti dei software spia che trasmettono i nostri dati personali alle aziende dei call center, che quindi ci tartasseranno di telefonate.

Non è necessariamente così, anche se è possibile che alcuni siti decidano di rivendere i dati di profilazione ottenuti tramite i cookies, ma si tratta di una pratica illecita. Questo significa che in linea generale cliccare su “accetta tutti i cookies” non porta a nessuna conseguenza negativa.

L’unica cosa che potrebbe accadere è che vedremo comparire pubblicità più adatte a noi negli annunci presenti su vari siti. Se però siamo particolarmente gelosi della nostra privacy (e abbiamo tutto il diritto di esserlo) si consiglia di rifiutare tutti i cookies, anche se bisogna essere consapevoli che si tratta di una mezza verità.

Non è mai possibile, infatti, rifiutare i cookies tecnici perché, se lo facessimo, semplicemente non avremmo modo di navigare sul sito che abbiamo scelto di visionare. Per questo motivo l’accettazione dei cookies tecnici (spesso definiti “necessari”) non può essere evitata, mentre è possibile evitare di scaricare cookies di altro tipo.