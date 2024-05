Banche, la situazione sta sfuggendo di mano: ecco perché prelevare tutto e subito

La situazione delle banche sta sfuggendo di mano, mettendo in difficoltà i risparmiatori. Prelevare tutto e subito può essere una buona idea.

Per i risparmiatori di tutto il mondo non arrivano certamente buone notizie sulle banche. La situazione si fa sempre più complicata e per tale ragione potrebbe essere necessario prelevare tutti i risparmi presenti sul conto corrente.

Negli ultimi anni il rapporto tra le banche e i risparmiatori si è fatto sicuramente più complicato a seguito delle recenti svolte mondiali. Ad aumentare il livello di complessità c’è un chiaro “segnale” che gli enti starebbero inviando ai loro clienti, con questo che potrebbe cambiare davvero tutto tra istituti e risparmiatori.

La situazione di cui sono protagoniste queste istituzioni storiche riguarda sostanzialmente la fine del movimento al rialzo dei tassi di interesse sui depositi vincolati. Nel frattempo gli enti di credito attendono con impazienza l’inizio dei tagli dei tassi da parte della Banca Centrale Europea.

Banche, nuove politiche sui depositi vincolati: potrebbe convenire prelevare tutti i soldi

Le svantaggiose politiche sui depositi vincolati stanno, in un certo senso, portano le banche a dire ai clienti di prendere i soldi e andare altrove. In questa situazione non solo non si riesce ad attirare nuovi risparmiatori, ma quelli presenti si stanno allontanando sempre di più.

Il motivo di questa deriva risiede nel fatto che oggi gli istituti di credito hanno grandi riserve di liquidità e l’importo dei prestiti nei loro bilanci è decisamente sotto al livello dei depositi. Ragion per cui le banche hanno l’intenzione di trasferire la minor quota possibile ai risparmiatori a causa dell’effetto degli alti tassi d’interesse della BCE, così da mantenere estesi i margini di interesse e incrementare la loro redditività.

A quanto pare gli enti mostrano una certa resistenza davanti agli aumenti dei tassi di interesse verso i depositanti. In attesa che la BCE inneschi il processo di abbassamento dei tassi di riferimento in estate, le banche nel frattempo accolgono quanto più beneficio possibile.

Ad oggi il panorama del mercato bancario offre davvero poche opportunità per un risparmiatore, con un importo ridotto da depositare, di ricevere un rendimento del 2% o più per un periodo di 12 mesi. In questo caso sarà difficile trovare offerte del genere in banche sistemiche, che hanno un’elevata riserva di liquidità, e si dovrà rivolgersi agli istituti commerciali e alle piccole realtà. Ecco perché forse conviene prelevare e non rischiare tutto per pochissimi interessi.