Aumenta l’attesa per iPhone 16, ma quando potremo comprarlo? Spunta una data

iPhone 16, ecco la probabile data di uscita

Tuttavia, nonostante sia quasi impossibile fornire informazioni dettagliate, possiamo comunque ipotizzare una data di uscita, analizzando le presentazioni dei modelli precedenti. Innanzitutto, dobbiamo aspettarci come sempre l’arrivo di un iPhone 16 base, di un 16 Plus, di un 16 Pro e forse anche di un 16 Pro Max.

Per quanto riguarda la probabile data della presentazione, questa avverrà sicuramente a settembre, poiché in passato i nuovi prodotti Apple sono sempre arrivati in questo specifico mese. Per essere ancora più precisi, potremmo ipotizzare una presentazione durante la prima o la seconda settimana del mese di settembre.

Anzi, analizzando i giorni della settimana amati dall’azienda californiana, potremmo persino affermare che le probabilità che avvenga di martedì sono altissime. Ciò significa che il lancio del prossimo iPhone potrebbe verificarsi il 3 o il 10 settembre. Tuttavia, nella lunghissima storia del marchio di Cupertino ci sono anche delle presentazioni organizzate di mercoledì. In questo caso, dovremmo quindi aspettarci un evento il 4 o l’11.

Queste date sono ovviamente delle ipotesi, nate esclusivamente dopo un’attenta analisi sul passato dell’azienda e sulle precedenti presentazioni. Dobbiamo inoltre ricordarci che il lancio dell’iPhone 12 è avvenuto ad ottobre, nonostante l’Apple abbia sempre organizzato gli eventi a settembre. Ad ogni modo, se le date ipotizzate saranno corrette, allora i preordini potrebbero partire già nei giorni seguenti, precisamente il 6 o il 13.