Aumenta la sicurezza del tuo iPhone in questo modo: cosa non devi sottovalutare per sentirti davvero al sicuro

Ti senti poco sicuro in questo momento? Aumenta la sicurezza del tuo iPhone con pochi passaggi: ti servirà di certo.

Cercare di aumentare la protezione del cellulare è molto importante. Questo perché vengono conservati al suo interno una grande quantità di informazioni. E dato che non devono finire nelle mani sbagliate, è sempre il caso di attivare più funzioni possibili. Il problema è che non tutti conoscono il modo esatto di rendere maggiormente sicuro lo smartphone. Ecco perché abbiamo intenzione di consigliarvene uno.

Noi sappiamo che iOS è un sistema operativo peculiare. Offre la possibilità di ottimizzare le prestazioni di tutti i suoi dispositivi. E come se non bastasse concede persino la possibilità di aumentare la privacy. Per farlo bisogna rivolgere la propria attenzione ad alcune impostazioni. Parliamo di opzioni molto importanti e che permettono ad ogni utente di sentirsi più al sicuro. Ma quali sono in questo caso?

Una delle prime funzioni che vogliamo consigliarvi è quella che limita il tracciamento delle applicazioni. Parliamo di una impostazione che riguarda solo ed esclusivamente le app. Possono essere tutte o alcune, le quali vengono selezionate in base alle esigenze. Così facendo verrà garantita una privacy molto più alta. Si trova nella sezione “Privacy e sicurezza” in “Impostazioni“. La parola “Tracciamento” ci indicherà questa funzione nello specifico.

Privacy dell’iPhone, come aumentarla in pochi minuti: segui la procedura

Anche l’aggiornamento automatico del software è una buona idea. Il miglior modo per tenere alta la sicurezza è aggiornare le funzioni difatti. Questo perché il sistema operativo degli iPhone viene costantemente migliorato. Ovviamente vengono aggiunte nuove impostazioni legate alla nuova versione. In alcuni casi può darsi che ci siano soltanto dei bugfix. Ma rimane una iniziativa niente male ugualmente.

Ed infine ricordatevi di abilitare la funzione “Trova il mio iPhone”. Se per caso doveste perderlo durante una passeggiata, oppure qualcuno riuscisse a rubarvelo, potreste rintracciarlo in ogni caso. Può essere attivata andando su “Il tuo nome”, “Dov’è” ed infine “Trova il mio iPhone”.

Questo è tutto ciò che c’è da sapere per quanto riguarda la sicurezza dell’iPhone e tutte le relative funzioni. Con questi consigli riuscirete sicuramente a migliorare la sicurezza del cellulare. Tenete a mente ogni elemento: è molto importante. Avevate mai pensato di attivare una di queste impostazioni? Vi aiuteranno più di quanto crediate.