Audio Tv di qualità senza spendere una fortuna: soundbar in offerta a meno di 150 euro

Volete godere di un audio TV di qualità senza spendere una fortuna. Ecco le migliori soundbar in offerta, costano meno di 150 euro.

Per poter godere di esperienze di qualità assoluta sul divano di casa, è bene munirsi di un TV di ultima generazione che possa fornire una visione di immagini al top e un audio che sia in linea con le proprie aspettative. Molte volte diventa inutile persino spendere migliaia di euro per avere il meglio che c’è sul mercato. Vi bastano poche centinaia di euro e avrete un dispositivo perfetto per il vostro utilizzo ideale.

Se da un lato per le Smart TV c’è da considerare la grandezza dello schermo, la risoluzione fornita, la qualità dei colori e via dicendo, dall’altro un gioco fondamentale lo gioca il suono. Non siete soddisfatti del risultato fornito? Volete migliorarlo ma senza metter mano al portafoglio in maniera esagerata? Allora dovreste considerare le soundbar. Ce ne sono alcune molto convenienti ed in offerta. Eccone alcune che vi costeranno meno di 150 euro.

Soundbar a meno di 150 euro: date una svolta all’audio della TV

Grazie a queste offerte lanciate proprio negli ultimi giorni, avete la possibilità di portarvi a casa soundbar di una qualità assoluta spendendo davvero pochissimo. Così che l’audio sarà perfetto e immerso come mai prima d’ora. E al tempo stesso, sarete certi di fare l’affare e di non dover spendere cifre troppo esagerate.

A partire dalla LG SP2, disponibile da Euronics in offerta a 144,00 euro. Con il suo tessuto eco-friendly e i pannelli laterali in legno, questo dispositivo monta due diffusori frontali da 35 watt e un subwoofer centrale da 30W. A cui si integra il doppio radiatore passivo per godere di un audio perfetto e adattivo.

Molto apprezzata anche la Kenwood LS-600BT, che invece vi viene a costare oggi 97,99 euro su Amazon. Con una potenza di 60 watt e un equalizzatore per poter regolare l’audio sfruttando le quattro opzioni preimpostate, vi darà modo di scegliere il suono perfetto per qualsiasi esigenza. Che stiate giocando con una console, ascoltando musica, guardando un film e via dicendo.

Terza e ultima opzione è la Hisense HS205, che potete trovare su Amazon a 79,99 euro. Si tratta forse di una delle migliori soundbar per rapporto qualità-prezzo. Tenendo conto dei suoi due altoparlanti full range da 60W e alle diverse modalità pensate per poter ottimizzare la resa audio finale. Con un mix ideale tra potenza e nitidezza del suono emanato.