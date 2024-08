Audio spaziale: attivalo subito su PC e telefono

L’introduzione dell’audio spaziale da parte di Microsoft con Windows 10 ha segnato un passo importante verso un’esperienza audio più immersiva per gli utenti.

Questa funzionalità, estesa poi a Windows 11, simula un ambiente tridimensionale che migliora significativamente l’ascolto di musica, film o qualsiasi contenuto multimediale. In questo articolo, esploreremo come attivare l’audio spaziale sia su dispositivi Windows che Android.

L’audio spaziale trasforma il modo in cui percepiamo i suoni attraverso i nostri dispositivi. Invece di avere la sensazione che il suono provenga da una direzione fissa, questa tecnologia ci fa sentire come se fossimo circondati da diverse fonti sonore.

Questo è particolarmente vantaggioso quando si guarda un film o si ascolta musica, offrendo un coinvolgimento molto più profondo rispetto all’audio stereo tradizionale.

Attivazione dell’audio spaziale su Windows

Su sistemi operativi come Windows 10 e Windows 11, è possibile attivare l’audio spaziale in diversi modi. Uno dei metodi più semplici è attraverso il pannello di controllo o le impostazioni del sistema.

Per attivare l’audio spaziale tramite le impostazioni del sistema: Aprire le Impostazioni di Windows premendo Windows + I . Navigare fino a Sistema > Suono . Scorrere fino alla sezione relativa all’output audio e selezionare la voce “Audio Spaziale”. Qui si può scegliere tra diverse opzioni come “Windows Sonic” per abilitarlo.

Un altro metodo prevede l’utilizzo del Pannello di Controllo: Aprire il Pannello di Controllo (ricercabile nella barra delle applicazioni). Selezionare “Hardware e Suoni” > “Audio”. Nella finestra che appare, selezionando gli altoparlanti o le cuffie utilizzate, accedere alle proprietà. Nella scheda “Audio Spaziale”, selezionare “Windows Sonic per cuffie” o altre opzioni disponibili per abilitarlo.

Attivazione dell’Audio Spaziale su Android

Passando ai dispositivi Android, anche qui possiamo trovare supporto all’audio spaziale grazie a tecnologie come Dolby Atmos.

Accedere alle Impostazioni del dispositivo. Scorrere fino a trovare “Suono e vibrazione” e selezionarlo. Cercare l’opzione Dolby Atmos (la denominazione può variare leggermente a seconda del dispositivo). Attivarla toccando lo switch; potrebbe essere necessario collegare degli auricolari per completare questa azione.

Un vantaggio notevole dell’utilizzo dell’audio spaziale riguarda la chiarezza dei dialoghi nei film: parole e frasi risultano più distinte e comprensibili rispetto all’utilizzo dell’audio standard stereo.

Attraverso questi passaggi è possibile sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall’audio spaziale sia sui dispositivi Windows che Android, migliorando notevolmente la propria esperienza d’ascolto quotidiana sia nel contesto ludico che informativo multimediale.