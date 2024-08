Attiva questa funzione segreta di Gmail subito: sarà come avere un assistente personale tutto il giorno

Gmail è ancora una delle caselle di posta più utilizzate al mondo ma non tutti conoscono a fondo le sue potenzialità.

Oggi la nostra vita è semplificata dai cellulari, computer, tablet e app e tutte le attività quotidiane (o quasi) passano attraverso un device. Ecco perché le Big Tech progettano soluzioni innovative e sempre nuove, così che gli utenti possano godere appieno delle funzionalità al lavoro e nella quotidianità.

Mentre Apple sta progettando un tablet robotico con braccio meccanico e funzionalità smart, Google ci riserva ancora qualche piacevole sorpresa, uno strumento in grado di offrire agli utenti un’esperienza molto utile di virtual assistant. Il dato interessante è che non tutti conoscono questa opzione, anche se già possessori di una casella di posta elettronica Gmail. Andiamo dunque a scoprire di cosa si tratta.

Hai mia sentito parlare di Google Tasks? Ecco come sfruttare appieno l’assistente personale

La funzione di Google Tasks è molto ampia e assolutamente da provare; si attiva facilmente dal proprio pc, tablet o smartphone, dispositivi che poi si sincronizzano per offrire all’utente un’esperienza completa. Con Google Tasks si può di fatto tenere traccia di tutte le attività importanti, grazie alle impostazioni dei promemoria e alla gestione di questi tramite qualsiasi device.

Una volta creata l’attività, l’utente può accedervi da qualsiasi dispositivo in qualsiasi luogo, aggiungere o modificare i dettagli, arricchirla con altri prodotti Google come Gmail e Calendar e ovviamente ricevere le notifiche di appuntamenti e scadenze. Impostare l’assistente su Tasks è davvero facile, perché è sufficiente accedere direttamente dal browser, poi si completa l’attivazione scaricando l’app per cellulare, così da monitorare tutto anche tramite smartphone.

In alcune app di Google Workspace si possono aggiungere attività al pannello laterale, seguendo alcuni step: si accede a Gmail, poi Calendario > Chat > Drive oppure a un file in Google > Documenti > Fogli / Presentazioni. Una volta creati i task, questi si possono modificare e gestire, come ad esempio cambiare data e ora/scadenza, e infine contrassegnare l’attività come completata.