Attiva questa funzione e il tuo iPhone ti ringrazierà: semplice e veloce

C’è una funzione da attivare subito sul vostro iPhone: fatelo e sembrerà avere tra le mani un dispositivo appena comprato.

Se siete in possesso di un iPhone, allora già saprete che nel corso del tempo Apple ha provveduto a lanciare una lunga serie di funzionalità pazzesche che potrebbero tornarvi utili già nel breve periodo. Si tratta di chicche tutte da provare, disponibili con gli ultimi aggiornamenti di iOS e che rendono la produttività ancor maggiore. In maniera estremamente facile, basta premere qualche pulsante sul display e il gioco è fatto.

Oggi vi parliamo nello specifico di una nuova funzione di cui non si sta ancora parlando abbastanza, ma che siamo certi saprà tornarvi parecchio utile sin da subito. È una chicca per la quale il vostro iPhone vi ringrazierà, in questo modo avrete la sicurezza di non rovinare mai nulla e al tempo stesso di poter sfruttare al massimo la fluidità e le potenzialità che solo i melafonini possono offrire. Ecco che cosa sapere a riguardo.

La funzione segreta dell’iPhone: attivatela per vantaggi immediati

Questa funzione segreta di iPhone probabilmente ancora non la conoscevate, ma dopo averla provata resterete sbalorditi dai suoi enormi vantaggi. Si tratta infatti di un trucchetto all’apparenza nascosto all’interno delle varie voci che compongono l’app Impostazioni, ma che dopo aver provato non riuscirete più a farne a meno. È pensato per la batteria, dunque potete facilmente capire quanto sia importante utilizzarla già da oggi.

Per prima cosa, andate in Impostazioni e poi scorrete verso il basso fino a trovare la voce Batteria. Cliccandoci sopra vi verrà mostrato uno specchietto riassuntivo con tutte le sessioni di carica più recenti, sulle condizioni della cella interna e via dicendo. Ma l’impostazione che serve a voi è Stato e carica della batteria. Una volta averla aperta, ecco che vi spunterà quella che è la funzionalità di cui realmente avete bisogno, ossia Caricamento ottimizzato.

Come potete leggere sul vostro terminale nella descrizione posta subito sotto la voce, con questo strumento potrete godere di un vantaggio in più per far durare di più la batteria del vostro iPhone. Questo perché iOS si occuperà di studiare le vostre abitudini e di fornire il giusto apporto di energia quando avrete collegato il tutto ad una presa. Di modo da evitare problemi quali il sovraccarico e la sovratensione del melafonino stesso.